ADANA BONZAİYİ TUVALETE DÖKERKEN YAKALANDI
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ADANA BONZAİYİ TUVALETE DÖKERKEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunda, kentte çekilen mafya konulu bir internet dizisinin oyuncusu Cengizhan Y.?nin (26) de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunda, kentte çekilen mafya konulu bir internet dizisinin oyuncusu Cengizhan Y.?nin (26) de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Bulut M.'nin (44), polisin geldiğini görünce evdeki bonzaiyi tuvalete dökmeye çalıştığı belirtildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 Temmuz'da operasyon düzenledi. Merkez Seyhan ilçesindeki 4 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan Cengizhan Y., Bulut M., Serkan A. (45) ile Hüseyin Ö. (41) gözaltına alındı. Polisin geldiğini görünce 75 gram bonzaiyi tuvalete dökmeye çalışan Bulut M., ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 470 gram bonzai, 728 uyuşturucu hap, 44 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

DİZİ OYUNCUSU

Şüphelilerden Cengizhan Y.?nin bir süre önce kentte çekilen mafya konulu bir internet dizisinin oyuncusu olduğu, dizideki bir sahnede gerçek uyuşturucu madde kullandığı ve 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma' suçundan 2019'da gözaltına alınıp serbest bırakıldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hüseyin Ö. tutuklanırken, Cengizhan Y. ile Serkan A. ev hapsi cezasına çarptırıldı, Bulut M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA BONZAİYİ TUVALETE DÖKERKEN YAKALANDI
ADANA BONZAİYİ TUVALETE DÖKERKEN YAKALANDI
ADANA BONZAİYİ TUVALETE DÖKERKEN YAKALANDI
ADANA BONZAİYİ TUVALETE DÖKERKEN YAKALANDI
ADANA BONZAİYİ TUVALETE DÖKERKEN YAKALANDI
ADANA BONZAİYİ TUVALETE DÖKERKEN YAKALANDI
ADANA BONZAİYİ TUVALETE DÖKERKEN YAKALANDI
ADANA BONZAİYİ TUVALETE DÖKERKEN YAKALANDI
ADANA BONZAİYİ TUVALETE DÖKERKEN YAKALANDI
ADANA BONZAİYİ TUVALETE DÖKERKEN YAKALANDI
ADANA BONZAİYİ TUVALETE DÖKERKEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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