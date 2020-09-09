Bombus arıları kullanılarak yetiştirilen domateslerin tanesi 1 kilo geliyor DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, örtü altı seracılıkla hormonsuz, bombus arıları kullanılarak organik yetiştirilen domateslerin tanesi 1 kilo ile 1 kilo 300 gram arasında geliyor.

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, örtü altı seracılıkla hormonsuz, bombus arıları kullanılarak organik yetiştirilen domateslerin tanesi 1 kilo ile 1 kilo 300 gram arasında geliyor. 'Çameli Kınalısı' olarak bilinen ve bölgeye has lezzeti olan domatesler, kalitesine göre kilosu 2 TL'den satılıyor.

Çameli ilçesinde mart ayında dikilen ve haziran ayı ortasında başlanan domates hasadı sürüyor. Seralarda hormon kullanılmadan bombus arılarıyla organik yetiştirilen domateslerin ağırlığı 1 kilo 300 grama kadar çıkıyor. 'Çameli Kınalısı' olarak bilinen ve bölgeye has lezzeti olan domatesler, kalitesine göre kilosu 2 TL'den satılıyor.

Gökçeyaka Mahallesi'nde örtü altı üretim yapan çiftçi Mehmet Genç, 4 dönüm alanda domates yetiştirdiğini belirterek, "Seramızdaki domatesleri hormonsuz olarak yetiştiriyoruz. Organik olarak ürettiğimiz bazı domateslerimizin tanesinin ağırlığı 1 kilogramı geçebiliyor. Daha kaliteli ürünler elde edebilmek için bombus arılarını kullanıyoruz. Bu arılar domateslerin doğal yollardan döllenmesini sağlıyor. İlçemizde üretilen domatesler oldukça lezzetli yiyenler tadını çok beğeniyor" dedi.

İlçede üretilen domateslerin lezzetiyle sevildiğini belirten Genç, "Bir çiftçi olarak kaliteli domatesler ürettiğim için gururluyum. Sabah akşam seradan hiç çıkmam. Kaliteli işçilik çok önemli. Domates üretiminde gübreleme ve sulama ve işçilik zahmetli bir süreci var. Çameli domatesi çok lezzetli olduğu için talep yoğun oluyor. Yurtiçi pazarının yanı sıra yurt dışına ihracat da yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA