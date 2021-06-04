BOMBA BİR ŞARKI GELİYOR

Güzel şarkıcı Aynur Aydın, önceki gün İstanbul Metropol'de objektiflere yansıdı.

Yeni şarkı hazırlığında olduğunu söyleyen Aydın, "Pandemi herkes gibi beni de çok yordu. Bu ay yeni şarkımı sevenlerime sunacağım. Bomba gibi bir parça geliyor. Günlerdir stüdyodan çıkmıyoruz. Çok çalıştık ama karşılığını alacağımıza eminim" dedi. Yaz için alışveriş yapan Aydın, "pandemide ne kadar olursa işte öyle bir tatil yapacağım. Eksiklerim vardı onları tamamladım. Burdan yine stüdyoya döneceğim" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin