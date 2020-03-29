Bolusporlu Arif Morkaya'dan 70 aileye gıda yardımı Bolusporlu oyuncu Arif Morkaya, 'Dayanışma Günleri' yardım kampanyası kapsamında 70 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.

Bolusporlu oyuncu Arif Morkaya, 'Dayanışma Günleri' yardım kampanyası kapsamında 70 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlar için ünlü isimler yardım kampanyaları düzenliyor. 'Dayanışma Günleri' olarak adlandırılan bu yardım kampanyasına, Boluspor'un genç orta saha oyuncusu Arif Morkaya da katkıda bulundu. Başarılı futbolcu, 70 ailenin 2 aylık gıda ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent sosyal medya hesabından, "Boluspor oyuncusu sevgili Arif Morkaya aradı. Dayanışma günleri kapsamında 70 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti. Teşekkürler Arif Morkaya. Cansın!" paylaşımında bulundu. - BOLU

Kaynak: İHA