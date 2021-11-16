Boluspor, Erzurum deplasmanından 3 puan hedefliyor

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, milli maç arasını faydalı geçirdiklerini belirterek, Erzurumspor deplasmanından iyi futbolla beraber istedikleri sonuçla dönmek istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 13. haftasında oynayacağı Erzurumspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde çalışmalarına devam eden kırmızı beyazlı ekip, Erzurumspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

"İyi bir milli maç arası geçirdik"

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini ve oyuncularının çalışmasından memnun olduklarını belirterek, "Milli arasını geride bırakıyoruz. Ben bu aralardan çok memnun değilim. Takım çok bölünüyor. Milli takıma giden oyuncularımız var. Sakat oyuncularımız var. Tam kadro olarak aslında ikinci haftanın son 1-2 günü çalışma imkanı buluyoruz. Ama genel olarak da bizim teknik heyet olarak beklediğimiz günler. Önümüzde çok yoğun bir buçuk aylık bir süreç var. Bu süreç öncesi artık son yoğun antrenmanlarımızı yaptık. Fiziksel anlamda son yüklemelerimizi yaptık. İyi bir milli maç arası geçirdik. Oyuncularımın çalışmasından son derece memnunum. Sezon başından beri antrenman performansı olarak çok iyi bir performans gösteriyorlar. İki tane sakat oyuncumuz var. Onun dışında milli takımdan dönecek oyuncularla beraber yarından itibaren tam kadro çalışacağız" dedi.

"Başaracak gücümüz var"

Erzurumspor maçını da değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Önümüzde zor bir maç var. Rakibimiz de bu ligin iyi takımlarından. İç saha performansı da oldukça iyi. Oynadıkları 6 maçın 5'ini kazanan bir takım. Ama biz de iyi takımlara karşı daha iyi oynayan bir ekibiz. Biz de oyunumuzu her geçen hafta geliştiriyoruz. Amacımız oradan iyi futbolla beraber istediğimiz sonuçla dönmek. Bunu başaracak da gücümüz var" şeklinde konuştu.

"Puan farkları hala çok az"

Ligde puan farklarının az olduğunu söyleyen Reha Erginer, "Biz daha üst sıralarda olabilirdik. İlk 6 yada 8'in içerisinde olabilirdik. Bazı maçlarda oynadığımız oyunun karşılığını alamadık. Eğer oynadığımız oyun bize bir ışık vermese şu durumda daha karamsar bir bakış açısıyla bakabilirdik ama bizim öyle bir pozisyonumuz yok. Lig sanırım devrenin sonlarına doğru şekillenecek. Çünkü puan farkları hala çok az" ifadelerini kullandı.

Reşmen: "İyi takımlara karşı daha iyi oynuyoruz"

Boluspor'un başarılı savunmacılarından Erkam Reşmen, iyi bir takım olduklarını dile getirerek, "Biz iyi bir takımız. Kondisyonumuz ve sezon başı yüklemelerimiz de çok iyi geçti. Ama bu aralar bize fazla geldi. Bu hafta çalışmalarımıza iyi başladık. İyi bir takımla oynayacağız. Ama biz de iyi bir takımız. İyi oyuncularımız var. Bizim için kolay olmayacak ama biz iyi takımlara karşı daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Erzurum'la kafa kafaya çarpışacağız. İnşallah puan yada puanlar alarak döneriz" şeklinde konuştu.

Dursun: "Her şey iyi gidiyor"

"Lig bizim için beklediğimizin altında olabilir çünkü bizim takım gerçekten kaliteli oyunculardan kurulu" diyen 22 yaşındaki Abdurrahim Dursun ise şöyle devan etti:

"Bence her şey iyi gidiyor. Hocamızın istediklerini sahada yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz tabi ki de var. ama eksiklerimizi bilerek ve görerek çalışıyoruz. Şu anda da zor bir periyoda giriyoruz. Bir ay içinde 4 tane maç oynayacağız. Eğer buradan çok iyi puanlar alırsak kendimizi play-off'a atmanın peşindeyiz." - BOLU