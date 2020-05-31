Bolu'nun doğa harikaları ziyaretçilere açılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bolu'nun doğa harikaları ziyaretçilere açılıyor

Bolu'nun doğa harikaları ziyaretçilere açılıyorBOLU'nun doğa harikası tabiat parkları ve milli park 1 Haziran itibariyle, koronavirüs tedbirleriyle ziyaretçilere açılıyor.

31.05.2020 17:37 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:45

Bolu'nun doğa harikaları ziyaretçilere açılıyor

BOLU'nun doğa harikası tabiat parkları ve milli park 1 Haziran itibariyle, koronavirüs tedbirleriyle ziyaretçilere açılıyor. Doğa turizmiyle Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olan Bolu'da Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı 1 Haziran itibariyle koronavirüs tedbirleriyle yeniden ziyaretçilere açılacak. Abant, Gölcük ve Yedigöller'de spor, yürüyüş ve gezi gibi faaliyetlere sosyal mesafe kuralına uyma ve maske takma zorunluluğuyla izin verilecek. Ancak mangal yakarak piknik yapmak yasak olacak. Tabiat parklarında doğa, boş geçen bu süreçte kendini yeniledi. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halka açık alan olan park, bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerlerinde piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma (mangal hariç) faaliyetlere belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran gününden itibaren açılacaktır. Ziyaretçilerimizin kurallara uymalarını önemle rica ediyoruz" denildi. İşletmesi Bolu Belediyesi tarafından yapılan doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'ndaki çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü ve Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, 'Cennet olarak tabir ettiğimiz Gölcük her yıl 1 milyona yakın ziyaretçi ağırlıyordu. 27 Mart genelgesiyle kapatılmıştı. Yeni genelgeyle birlikte 1 Haziran itibariyle açılacak. Biz de bu konuyla tedbirlerimiz aldık. Dezenfeksiyon çalışmalarımızı yaptık. Bu açılış geçtiğimiz yıllara göre tedbirli bir şekilde devam edecek" dedi.

Bolu'nun doğa harikaları ziyaretçilere açılıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Bakan Koca 'Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti' haberlerini yalanladı Haber
Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı Haber
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı Haber
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Sokağa çıkma yasağında yakalanan gençler: Kız arkadaşımızın evindeydik, annesi gelince 3. kattan atladık
Sokağa çıkma yasağında yakalanan gençler: Kız arkadaşımızın evindeydik, annesi gelince 3. kattan atladık
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
Son Dakika: Diyarbakır'da 'Dur' ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet
ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet
9 yerinden bıçaklanan kadının 'eski koca' feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
9 yerinden bıçaklanan kadının "eski koca" feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında 'ABD-Rusya çekişmesi' var
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında "ABD-Rusya çekişmesi" var
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi
Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Son dakika: Erdoğan, 'Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz' dedi ve 3 madde sıraladı
Son dakika: Erdoğan, "Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz" dedi ve 3 madde sıraladı
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı
Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Naci Bostancı Bülent Kuşoğlu Hasan Polatkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ali Uğur Ezgi Mola Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Haziran Protesto Minnesota
Şu an buradasınız: Bolu'nun doğa harikaları ziyaretçilere açılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 17:46:13. #1.15#
title