BOLU'DA YABANCI UYRUKLULARDAN 10 KAT FAZLA SU FATURASI ÜCRETİ ALINACAK
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BOLU'DA YABANCI UYRUKLULARDAN 10 KAT FAZLA SU FATURASI ÜCRETİ ALINACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıkladı.

BOLU Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıkladı. Özcan, Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyenin toplantı salonunda açıklamalarda bulundu. Bolu Belediye Başkanı olduktan sonra mültecilere belediye bütçesinden ayni ve nakdi yardımı kesmesiyle tepki çeken CHP'li Tanju Özcan, Bolu'da yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapacaklarını açıkladı.

Özcan, yardımı kesmelerine rağmen yabancı uyrukluların Bolu'dan gitmediğini ifade ederek, Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız? dedi.

'GİTSİNLER İSTİYORUZ'

Yabancı uyruklu kişilerin gitmelerini istediklerini söyleyen Özcan, şöyle devam etti

Bunu niye yapıyoruz Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı. Benim elimde yetki yok ki zorla, zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara sınırlar açıldığında biz otobüsleri ücretsiz yapıp insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Gönderelim gitsin.

'BİRİLERİ BANA 'FAŞİST' DİYECEK, HİÇ UMURUMDA DEĞİL'

Zammın bütün yabancı uyruklu kişileri kapsayacağını açıklayan Özcan, haftaya gerçekleştirilecek olan belediye meclisi toplantısında bu kararı alacaklarını belirterek, Bütün yabancı uyruklu kişilere bu zammı yapacağız. Gitsinler dava açsınlar. Ben hukukçuyum. Aldığım kararın gerekçesini de sebebini de söylüyorum. Kimseden bir şey saklamıyorum. Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra müfettişler gelecek. Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra birileri hakkımda suç duyurusunda bulunacak. Gene çıkıp birileri insan haklarından bahsedecek, bana 'faşist' diyecek. Hiç umurumda değil diye konuştu.

BOLU'DA YABANCI UYRUKLULARDAN 10 KAT FAZLA SU FATURASI ÜCRETİ ALINACAK
BOLU'DA YABANCI UYRUKLULARDAN 10 KAT FAZLA SU FATURASI ÜCRETİ ALINACAK
BOLU'DA YABANCI UYRUKLULARDAN 10 KAT FAZLA SU FATURASI ÜCRETİ ALINACAK
BOLU'DA YABANCI UYRUKLULARDAN 10 KAT FAZLA SU FATURASI ÜCRETİ ALINACAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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