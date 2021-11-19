Bolu'da şarampole devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı - Haberler
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Bolu'da şarampole devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da şarampole devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı

Bolu'da şarampole devrilen kamyonette bulunan 1 kişi yaralandı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Bolu'da şarampole devrilen kamyonette bulunan 1 kişi yaralandı.

Seben ilçesinden Bolu istikametine seyreden S. K. idaresindeki 06 KYB 40 plakalı kamyonet, Gölcük Tabiat Parkı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada kamyonette bulunan Mehmet Halil yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

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AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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