Bolu'da Sahte İçki Operasyonu

Bolu'da sahte içki imalatına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Mengen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışması sonucu 7 adreste sahte içki imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Polis ve jandarma ekipleri tarafından adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 litre etil alkol, 2,5 litre hazırlanmış sahte alkol, 25 mililitre gliserin, 10 mililitre anason, 2 kurusıkı tabanca ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA