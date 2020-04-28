Bolu'da İHH'nın yardımları devam ediyor Bolu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Derneği Başkanı Fethi Sarımsakçı, 600 aileye gıda kolisi dağıtılacağını bildirdi.

Bolu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Derneği Başkanı Fethi Sarımsakçı, 600 aileye gıda kolisi dağıtılacağını bildirdi.

Sarımsakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nisan ayı içerisinde ihtiyaç sahiplerine yardımların yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini kaydetti.

Yardımların gıda ve nakdi olarak yapıldığını anlatan Sarımsakçı, yapılan yardımları şu şekilde sıraladı:

"Kentte 10 aileye 10 çuval 50 kilogram un, 460 aileye gıda dağıtıldı. Gerede, Mengen ve Göynük ilçesinde 25'er adet koli dağıtımı yapıldı. Ayrıca 350 aileye 350 adet tavuk, 550 aileye 5 kilogramlık un ulaştırıldı. 30 aileye pay adak eti dağıtımı yapıldı ve 50 aileye helva ve lokum dağıtıldı. Bakımını üstlendiğimiz 75 yetim aileye 10 bin 125 lira burs ile gıda, un, et ve ışıklı lamba dağıtımı yapıldı."

Yapılacak olan yardımlardan da bahseden Sarımsakçı, kentte 600 aileye daha koli yardımı yapılacak. Yine 350 adet tavuk daha ailelere verilecek. Öte yandan 450 aileye 5 kilogramlık un dağıtımı yapılacak." diye konuştu.

Sarımsakçı, yağılan nakdi yardımlarla ilgili de, "Koronavirüs nedeniyle işten çıkartılmış gündelikçi çalışanlara 10 bin 800 lira nakdi yardım, 8 mülteci aileye 3 bin 330 lira nakdi yardım yapıldı." dedi.

Kaynak: AA