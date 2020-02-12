Haberler » Spor » Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Yabanlıspor'a,Kırşehir Belediyesinden destek - Spor

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Yabanlıspor'a,Kırşehir Belediyesinden destek

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Mucur Yabanlıspor'a Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu tarafından destek geldi.

12.02.2020 14:37 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:37
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Yabanlıspor'a,Kırşehir Belediyesinden destek

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Yabanlıspor'a Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu tarafından destek geldi.


Mucur Yabanlıspor Kulüp Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri destek açıklaması ile Kayaoğlu'nu ziyaret etti.


Takımın maddi sıkıntılar içinde olması nedeniyle ligden düşmesini istemediklerini belirten kulüp başkanı Yıldız, ligin bitimine 9 hafta kaldığını söyledi.


Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, Kırşehir Belediyespor'un 2. Lig'de, BAL liginde ise Mucur Yabanlıspor'un kenti temsil etmesinden gurur duyduklarını söyledi.


Mucurlu hemşehrileri olarak Yabanlıspor'a ellerinden geleni desteği yapacaklarını ifade eden Kayaoğlu, açıklamasında; "Şiddet içermeyen spor faaliyetini desteklememiz, gençlerimizin spor merakına katkı sunmalıyız. Hiçbir takımı sahipsiz değildir, siyasi ayrım yapmadan da yanlarında olmalıyız. Mucur Yabanlıspor ekonomik zorluk içindeyken, Mucurlu hemşehrileri olarak onlara bu zor günlerinde yardımcı olacağız"dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler