Bölge turizmi yeni yatırımlarla gelişiyor

2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 kapsamında destek almaya hak kazanan ve Tekman Belediyesi tarafından uygulanacak olan "Aras Oteli" projesinin protokolü imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin ve projeden sorumlu Ajans uzmanları katıldı.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin TL bütçeli proje kapsamında, ilçeye 21 odalı 50 kişi kapasiteli konaklama alanı kazandırılacak. Böylece ilçenin konaklama ihtiyacı giderilecek ve oluşturulacak tesis ile geçmiş yıllarda KUDAKA desteği ile inşa edilen Aras Nehri piknik ve eğlence alanına daha fazla misafir çekilerek projenin sürekliliği sağlanacak.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte turizmin canlandırılması için ihtiyaç duyulan altyapının oluşturulması ve iyileştirilmesi ile turizm değerlerinin etkin bir şekilde tanıtılması, sektörde kaynak verimliliğinin sağlanması ve insan kaynağının geliştirilmesi hedefleniyor. - ERZURUM