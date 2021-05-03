Boksörler ringde, taraftarlar tribünde yumruk yumruğa
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Boksörler ringde, taraftarlar tribünde yumruk yumruğa

Boksörler ringde, taraftarlar tribünde yumruk yumruğa
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

ABD'de Meksikalı boksör Andy Ruiz'in, Chris Arreola ile yaptığı ringlere dönüş maçında, Ruiz taraftarları tribünde yumruk yumruğa birbirine girdi.

ABD'de Meksikalı boksör Andy Ruiz'in, Chris Arreola ile yaptığı ringlere dönüş maçında, Ruiz taraftarları tribünde yumruk yumruğa birbirine girdi.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde bulunan Dignity Health Sports Park'ta Meksikalı boksör Andy Ruiz, Chris Arreola ile ringlere dönüş maçına çıktı. Ruiz taraftarları, maç devam ederken birbirine girdi. Taraftarlar arasında kavganın neden çıktığına dair açıklama yapılmazken, tribündeki yumruklaşma ringdeki maçtan daha çok ilgi gördü. Tribünde bulunan birçok seyirci ise korku ve paniğe kapıldı. Yetkililer, çıkan kavgada ciddi bir yaralanmanın olmadığını aktardı.

Tribündeki kavgaya rağmen devam eden boks maçını, Ruiz hakem kararı ile kazandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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