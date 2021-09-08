Boğazlıyan Uzunlu Barajı kapalı basınçlı sistemle 80 bin dekar araziyi sulayacak
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Boğazlıyan Uzunlu Barajı kapalı basınçlı sistemle 80 bin dekar araziyi sulayacak

Boğazlıyan Uzunlu Barajı kapalı basınçlı sistemle 80 bin dekar araziyi sulayacak
Anadolu Ajansı / Fatih Tarikçi - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Boğazlıyan içesinde 1978 yılında yapılan Uzunlu Barajı, kapalı basınçlı sistemle 80 bin dekar tarım arazisini sulayacak.

Yozgat'ın Boğazlıyan içesinde 1978 yılında yapılan Uzunlu Barajı, kapalı basınçlı sistemle 80 bin dekar tarım arazisini sulayacak.

Kapalı sistem boru döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen DSİ Kayseri Bölge Müdürü Okan Bal, gazetecilere, barajın yapıldığı dönemlerde sulama sisteminin kanal sistemine göre dizayn edildiğini söyledi.

Suyun ve tasarrufun öneminin artmasıyla DSİ Genel Müdürlüğünün sulama sistemlerini basınçlı borulu olarak dizayn etmeye başladığını belirterek, "Bu sisteme ilave olarak ön yüklemeli sayaç ile birlikte yaklaşık yüzde 40 su tasarrufu sağlanmış olacak. Bu proje özelinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmalarımızı tamamladık. Bu da çiftçimize gelir getirici manada önemli katkı sağlayacak. İhale bedeli yaklaşık 220 milyon lira olan proje tamamlandığında 80 bin dekar arazi kapalı sistemle sulanacak. 2020 Eylül ayında başlayan çalışma 3 yılda tamamlanacak." dedi.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar da Uzunlu Barajı Basınçlı Sulama Sistemi yatırımının uzun yıllardan beri ilçeye yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu aktardı.

Coşar, projenin 3 yılda tamamlanacağını belirterek, "Önümüzdeki yıl belli bir kısmı devreye girecek ve sulama yapılacak. Ülkemizde ve dünyada tarımsal üretimde bir daralama var. Böyle bir sistemle üretimin artacağını, çiftçimizin daha çok kazanacağını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'e, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Proje tamamlandığında ilçe ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Boğazlıyan Uzunlu Barajı kapalı basınçlı sistemle 80 bin dekar araziyi sulayacak
Boğazlıyan Uzunlu Barajı kapalı basınçlı sistemle 80 bin dekar araziyi sulayacak
Boğazlıyan Uzunlu Barajı kapalı basınçlı sistemle 80 bin dekar araziyi sulayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Tarikçi

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