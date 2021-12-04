Bodrumspor telafi peşinde

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içinde Süper Lig ekibini Medipol Başakşehir'i deplasmanda seri penaltı atışları sonucu eleyip büyük bir sürprize imza atan Bodrumspor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 16'ncı hafta müsabakasında Hekimoğlu Trabzon'u ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadı'nda Alim Kandemir'in yönteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Yeşil-beyazlılarda kart cezalısı Halil İbranim, Hekimoğlu Trabzon'a karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör İsmet Özdemir, Başakşehir'e karşı elde edilen kupa zaferinin ardından çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Ligde geçen hafta deplasmanda Ankaraspor'a yenildik. Bu mağlubiyeti kesinlikle telafi etmeliyiz. Ayrıca Başakşehir galibiyetinin anlam kazanması için de mutlaka Trabzon'u yenmeliyiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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