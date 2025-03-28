Bodrumspor teknik direktörü Mourinho'nun eski yardımcısı mı? Jose Morais Jose Mourinho'nun eski yardımcısı mı?

Süper Lig'de milli aranın ardından cuma günü evinde şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Bodrum Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Jose Morais, yıllarca beraber çalıştığı dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'ya bu kez rakip olacak.Bodrumspor teknik direktörü Mourinho'nun eski yardımcısı mı? Jose Morais Jose Mourinho'nun eski yardımcısı mı?

BODRUMSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MOURİNHO'NUN ESKİ YARDIMCISI MI?

Porto'nun başına 23 Ocak 2002'de geçen Mourinho'nun ekibinde Morais asistan olarak çalıştı. Porto, o sezon önce Portekiz'de lig şampiyonluğunu, ardından UEFA Kupası'nı kazandı. O sezon sonu Porto'dan ayrılan Morais, bu kez 2009 yılında Mourinho'nun yardımcısı olarak İtalyan temsilcisi Inter'e geldi. İki teknik adam 2009-2010 sezonunda Inter'le çok büyük başarı elde etti. Inter, o sene Serie A ve İtalya Kupası'nı havaya kaldırırken, Şampiyonlar Ligi'nde de zafere ulaşıp 38 yıl sonra Mourinho liderliğinde Avrupa kupası kazandı.

JOSE MORAİS KİMDİR?

Jose Morais, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan deneyimli bir isimdir. 59 yaşındaki Portekizli teknik adam, Jose Mourinho'nun ekibinde yardımcı antrenör olarak Inter, Real Madrid ve Porto gibi dev kulüplerde çalıştı. Daha sonra Güney Kore, Suudi Arabistan, İran ve Türkiye'de teknik direktörlük yaptı.

2016 yılında Antalyaspor'un başına geçen Morais, son olarak 2022-2024 yılları arasında İran temsilcisi Sepahan'ı çalıştırdı. Bu süreçte İran Kupası'nı kazanan deneyimli teknik adam, Bodrum FK ile Süper Lig'de yeni bir maceraya başlıyor.

Morais'in kariyerinde iki kez Güney Kore Lig 1 Kupası, birer kez Güney Kore Kupası, Suudi Arabistan Pro Lig Kupası, Suudi Arabistan Süper Kupası ve İran Kupası zaferleri bulunuyor.