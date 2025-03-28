İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi

İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

AK Partili Mustafa Varank hakkında inceleme
İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı

İmamoğlu'nun serbest bırakılan avukatının ifadesi ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi

İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu

Bodrumspor kalecisi Rüzgar kim, kaç yaşında, Süper Lig'de hiç maç yaptı mı? Rüzgar Mehmet Adıyaman kimdir?

Bodrumspor kalecisi Rüzgar kim, kaç yaşında, Süper Lig'de hiç maç yaptı mı? Rüzgar Mehmet Adıyaman kimdir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'de Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Peki, Bodrumspor kalecisi Rüzgar kim, kaç yaşında, Süper Lig'de hiç maç yaptı mı? Rüzgar Mehmet Adıyaman kimdir?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK'yle deplasmanda karşılaşacak. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Portekizli Luis Godinho oturacak. Bodrumspor kalecisi Rüzgar kim, kaç yaşında, Süper Lig'de hiç maç yaptı mı? Rüzgar Mehmet Adıyaman kimdir?

MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Bodrum FK : Rüzgar, Üzeyir, Herelle, Ali, Cenk, Erkan, Brazao, Mohammed, Ege, Okita, Puşcaş.

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, En-Nesyri.

Bodrumspor kalecisi Rüzgar kim, kaç yaşında, Süper Lig'de hiç maç yaptı mı? Rüzgar Mehmet Adıyaman kimdir?

BODRUMSPOR KALECİSİ RÜZGAR KİMDİR?

KaleciRüzgar Mehmet Adıyaman Türkiye vatandaşıdır. 19 yaşındadır. Rüzgar Mehmet Adıyaman Sipay Bodrum FK takımında oynamaktadır. Futbolcu Kaleci pozisyonunda oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.