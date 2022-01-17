Bodrumspor'dan iyi başlangıç
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini üst sıralar olarak belirleyen Bodrumspor, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini üst sıralar olarak belirleyen Bodrumspor, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı. Afjet Afyonspor'a konuk olan yeşil-beyazlılar rakibini 2-0 yenerek puanını 34'e çıkarıp play-off hattına yaklaştı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, Afyonspor'un önemli rakiplerinden biri olduğunu belirterek, "Zorlu geçen karşılaşmayı kayıpsız geçtik. Play-off hattının 2 puan uzağındayız. Önümüzde çok maç var. Bizim için her karşılaşma final niteliği taşıyacak. İkinci yarıya 3 puanla başlamak tüm takıma moral ve özgüven verdi. Amacımız seri galibiyetler yakalayıp, hak ettiğimiz yere gelmek" diye konuştu.
Bodrumspor bu hafta sahasında Diyarbekirspor'la karşı karşıya gelecek.