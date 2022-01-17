Bodrumspor'dan iyi başlangıç

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini üst sıralar olarak belirleyen Bodrumspor, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı. Afjet Afyonspor'a konuk olan yeşil-beyazlılar rakibini 2-0 yenerek puanını 34'e çıkarıp play-off hattına yaklaştı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, Afyonspor'un önemli rakiplerinden biri olduğunu belirterek, "Zorlu geçen karşılaşmayı kayıpsız geçtik. Play-off hattının 2 puan uzağındayız. Önümüzde çok maç var. Bizim için her karşılaşma final niteliği taşıyacak. İkinci yarıya 3 puanla başlamak tüm takıma moral ve özgüven verdi. Amacımız seri galibiyetler yakalayıp, hak ettiğimiz yere gelmek" diye konuştu.

Bodrumspor bu hafta sahasında Diyarbekirspor'la karşı karşıya gelecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri