Bodrumspor'da Rıza Karakaya 6. kez başkan oldu
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Bodrumspor'da Rıza Karakaya 6. kez başkan oldu

Bodrumspor'da Rıza Karakaya 6. kez başkan oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da 6'ncı kez başkan seçilen Rıza Karakaya, "Nasıl turizmin şampiyonlar liginde Bodrum varsa inşallah futbolun önce Süper Ligi'nde arkasından Avrupa kupalarında Bodrumsporumuz olacak" dedi.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da 6'ncı kez başkan seçilen Rıza Karakaya, "Nasıl turizmin şampiyonlar liginde Bodrum varsa inşallah futbolun önce Süper Ligi'nde arkasından Avrupa kupalarında Bodrumsporumuz olacak" dedi.

Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi'nin toplantı salonunda yapılan ve Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katıldığı genel kurulda; yönetim kurulu üye sayısının 21'e çıkarılması, kulüp bünyesinde kürek, tenis ve voleybol branşlarının açılması ile kulüp üyelerinin 2021 yılına kadar olan aidat borçlarının silinerek bundan sonraki dönemde aidat borçlarını ödemeyenlerin genel kuruda oy kullanma hakkının olmaması yönündeki 3 önerge oybirliği ile kabul edildi.

Tek liste ile gidilen seçime kulübün bin 100 üyesinin 80'i katıldı. Seçimde tek aday Rıza Karakaya ve ekibi, açık yapılan oylamada oyların tamamını aldı. Böylece Bodrumspor'da 6'ıncı kez Rıza Karakaya dönemi başlamış oldu.

"Hedef önce Süper Lig, daha sonra Avrupa"

Oylamanın ardından kürsüye gelen Başkan Karakaya, yeşil beyazlı kulübün hedeflerinden de bahsederek şöyle dedi: "Hem altyapıyla hem üstyapıyla genç futbolcuları da kullanarak, yetiştirerek zaman içinde Bodrum'u hak ettiği yere getireceğiz. Nasıl turizmin şampiyonlar liginde Bodrum varsa inşallah futbolun önce Süper Ligi'nde arkasından Avrupa kupalarında Bodrumsporumuz olacak. Bodrumspor olarak 11 branşta devam ediyorduk. Şimdi 3 branş daha ekliyoruz; kürek, voleybol ve tenis. Özellikle voleybolda güzel işler yapmak istiyoruz. Özellikle kız takımında altyapılarla başlayıp ileri götüreceğiz. Yelkeni daha çok canlandıracağız. Yelkende milli takımımız 3'üncü oldu. İçerisinde bizim sporcularımız da vardı. Yelkende çok daha güzel başarıları hep birlikte elde edeceğiz"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Bodrumspor'un borçlarının yapılandırdığını ifade ederek "Birilerine telefon edip de 'şu kadar para lazım, aman futbolcu kaçıyor' demiyoruz artık. Bundan kurtulduk, çok önemli bir şey bu. Vergi borçlarımızı yapılandırdık, SGK'yı vergi borçlarını A.Ş.'ye devrettik. Futbolcu alacaklarını A.Ş.'ye devrettik. Kulübümüz tertemiz, yapılandırmadan sonra bu seneyi karla kapattı. Ancak yapılandırma ile ilgili ödemeler devam edecek. Bununla ilgili de bütün Bodrum'un kulübe sahip çıkması lazım. Sadece belediye değil, Bodrum'da Ticaret Odamız var, Esnaf Odamız var, Otelciler Derneğimiz var, denizcilerimiz var. Yani herkesin bu kulübe sahip çıkması gerekiyor. Bodrum'da yine büyük firmalarımız var. Herkesin nasıl sahip çıkması gerekiyor? Forma reklamı vererek, stadyumda reklam vererek kulübe sahip çıkması gerekiyor" dedi.

Rıza Karakaya başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;

Hüseyin Gözütok, Gürkan Topan, Arif Karaman, Baran Akcan, Fatih Öztarakçı, Fatih Murat Yıldız, Halil Teke, Hadi Türk, Muhammet Karapınar, Murat Önder, Zeynel Kılıç, Hacı İbrahim Dalda, Aydın Güven, Yüksel Aslan, Caner Tuna, Coşkun Aras, Taşkın Haşemoğlu, Soykan Kurtuluş, Mehmet Dağoğlu, Murat Süren - MUĞLA

Bodrumspor'da Rıza Karakaya 6. kez başkan oldu
Bodrumspor'da Rıza Karakaya 6. kez başkan oldu
Bodrumspor'da Rıza Karakaya 6. kez başkan oldu
Bodrumspor'da Rıza Karakaya 6. kez başkan oldu
Bodrumspor'da Rıza Karakaya 6. kez başkan oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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