Bodrumspor"a ikisi Süper Lig'den 4 transfer

Misli.com 2 Lig Kırmızı Grup ekibi Bodrumspor AŞ, 4 oyuncuyu renklerine bağladı.

Ara transfer döneminde ilk olarak Ankara Demirspor'dan forvet Süleyman Güneş ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Bodrumspor AŞ, kulüp binasındaki imza töreniyle 4 oyuncuyu daha renklerine bağladı.

Takımın yeni transferleri, Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'den 20 yaşındaki forvet Enes Karakuş, Fraport TAV Antalyaspor'dan 17 yaşındaki kanat oyuncusu Adem Metin Türk, TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'dan 20 yaşındaki kanat ve forvet oyuncusu Murat Elkatmış ile 2. Lig Kırmızı Grup'taki Turgutluspor'dan 28 yaşındaki savunma oyuncusu Süleyman Özdamar oldu.

Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, gazetecilere, yeni transferlerle kadrolarını güçlendirdiklerini söyledi.

Karakaya, Bodrumspor'un çok büyük hedeflere koşacağını ve onun alt yapısını oluşturmaya başladıklarını belirterek, 19 Yaş Altı Milli Takım kampındaki Fraport TAV Antalyaspor'dan Halil İbrahim Sevinç ve Medipol Başakşehir'den Emre Kaplan'ı da renklerine bağlayacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS