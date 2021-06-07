Bodrum sahillerinde adım atacak yer kalmadı
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Bodrum sahillerinde adım atacak yer kalmadı

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Haberler | Güncel

Bodrum sahillerinde adım atacak yer kalmadı Turizmin gözbebeği Bodrum sahillerinde adım atacak yer kalmadı.

Bodrum sahillerinde adım atacak yer kalmadı

MUĞLA - Turizmin gözbebeği Bodrum sahillerinde adım atacak yer kalmadı. Vatandaşlar sıcak havadan bunalıp kendilerini Ege Denizi'nin serin sularına bırakmakta buldu.

Bodrum'da hava sıcaklığı 32 dereceyi bulmasıyla birlikte vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti. Sosyal mesafeli bir şekilde denize giren vatandaşlar sahilin, denizin ve sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı. Sahilde adım atacak yer kalmazken az sayıda turistinde olduğu gözlendi. Sandalye ve masasını kapan ise Bodrum'un en ünlü plajı olan Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerine akın ettiği görüldü. Aralıklarla koyulan şemsiyelerin altında güneşlenen vatandaşlar Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kısıtlamanın kalkmasıyla sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Bodrum sahillerinde adım atacak yer kalmadı
Bodrum sahillerinde adım atacak yer kalmadı
Bodrum sahillerinde adım atacak yer kalmadı
Bodrum sahillerinde adım atacak yer kalmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan

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