Bodrum'daki "2021 Bahar Rallisi ve Batı Anadolu Rallisi" yarışları sona erdi
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Bodrum'daki "2021 Bahar Rallisi ve Batı Anadolu Rallisi" yarışları sona erdi

Bodrum'daki '2021 Bahar Rallisi ve Batı Anadolu Rallisi' yarışları sona erdi
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Spor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "2021 Bahar Rallisi ve Batı Anadolu Rallisi" yarışları ödül töreniyle sona erdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "2021 Bahar Rallisi ve Batı Anadolu Rallisi" yarışları ödül töreniyle sona erdi.

Klasik Otomobil Kulübü tarafından gerçekleştirilen ve Yalı Mahallesi'nde başlayan 2021 Bahar Rallisi'ne, 86 otomobil katıldı.

Yarışlarda, 2021 Bahar Rallisi'ni Hasan Tunç-Kaan Şakar ekibi kazanırken, ikinciliği Harun Ümit Yaşar-Dilek Yaşar, üçüncülüğü de Selim Bacıoğlu-Handan Bacıoğlu ekibi elde etti.

Batı Anadolu Rallisi'nde de yine Hasan Tunç-Kaan Şakar ekibi birinci olurken, ikinciliği Mehmet Hüzmen-Gökhan Onur, üçüncülüğü de Şenol Evren-Gezin Evren ekibi kazandı.

Organizasyonda dereceye giren ekiplere ödülleri verildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, gazetecilere, klasik otomobil yarışlarının en çok tercih edilen branşlardan biri olduğunu ve keyifli bir yarışmanın yaşandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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