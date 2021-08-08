Bodrum'da turizmciler, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile gerçekleştirdikleri toplantıdan memnun

Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm sektörü temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldikleri toplantının verimli geçtiğini bildirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm sektörü temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldikleri toplantının verimli geçtiğini bildirdi.

Yangından etkilenen merkezlerden Bodrum'da, acil ihtiyaçların giderilmesi ve turizmde hareketliliğin artması için yapılacak çalışmalarla ilgili, ilçedeki bir otelde koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Bodrum Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası, Denizciler Derneği ve turizm temsilcileri, Bakan Ersoy ile bir araya gelerek yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Toplantıya katılan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, AA muhabirine, turizmle ilgili olumlu bir toplantı yapıldığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un önderliğinde Bodrum'daki sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı gerçekleştirildiğini belirten Aslan, "Sayın Bakan yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bize bilgi verdi. Sağ olsun bizim fikirlerimizi aldı. Olumlu, iyi bir toplantı oldu. Biz de Bodrum'da hayatın normale döndüğünü, normal günlük yaşamın devam ettiğini, tatilcinin de tatiline devam ettiği yönünde bilgilerimizi sunduk." dedi.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz ise toplantının çok verimli geçtiğini ifade etti.

Tanıtımların yapılması, yerel halkın zararlarının karşılanması konusunda bir sürece girmeye başladıklarını aktaran Dengiz, "Sayın Bakanımızın aynı sektörde olmasını bizim için de bir şans olarak görüyoruz. Bütün sorunlarımızı biliyor. Sağ olsun notları aldı, dinledi. Sonrasında bununla ilgileneceğini dile getirdi." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras