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Bodrum'da Tirhandil Kupası 2022 Kış Trofesi'ne doğru

Bodrum'da Tirhandil Kupası 2022 Kış Trofesi'ne doğru
AA / Ali Ballı - Haberler | Spor

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Tirhandil Kupası 2022 Kış Trofesi yarışlarının yapılacağı bildirildi.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Tirhandil Kupası 2022 Kış Trofesi yarışlarının yapılacağı bildirildi.

Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) faaliyet programında yer alan, Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından düzenlenen ve toplam 6 ayaktan oluşacak yarışların ilk etabı, 8-9 Ocak'ta yapılacak.

Bodrum açıklarında coğrafi ve şamandıralı rotada gerçekleştirilecek yarışlara, 8 teknede yaklaşık 40 yelkencinin katılması bekleniyor.

Bodrum Kaymakamlığı himayesindeki yarışlara, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası ve Denizciler Derneğinin de arasında olduğu bazı kurumlar da destek veriyor.

AA / Ali Ballı - Spor Haberleri

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