Bodrum'da Gıda ve Hijyen Ürünleri Fuarı Açıldı

Bodrum'da ürün tanıtım fuarı düzenlendi.

İlçedeki bir toptancı firması tarafından Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen fuara, 30 firma katıldı. Firma yetkilileri fuarda, gıda ve hijyen üzerine ürünlerini tanıttı.

Fuarı düzenleyen Erhan Topanoğlu, gazetecilere, "her şey dahil" otellerle daha çok çalışmak istediklerini söyledi.

Çok sayıda bayilik aldıklarını belirten Topanoğlu, "Bu bayiliklerimizi firmalara anlatmak için bu fuarı düzenledik. Bu yıl turizmde güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. İyi bir turizm sezonu geçecek." dedi.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt da gıda fuarının ilçe için çok önemli olduğunu söyledi.

Özyurt, "Üç gün önce Almanya'daydık. İngiltere, Almanya, Polonya, Rusya ve Ukrayna pazarları şu an artışta. Bu yıl güzel bir sezon geçecek diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Özyurt, bu sezon Birleşik Arap Emirlikleri'nden ilçeye haftada üç uçağın ineceğini, bunun anlaşmasını da yaptıklarını kaydetti.

Ürün tanıtım fuarı yarın sona erecek.