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Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL

Yazın gelmesiyle Bodrum'daki fahiş fiyatlar yine dikkat çekmeye başladı. Günlüğü bin liralık şezlonglardan sonra restoranlar da fiyatları 10'a katladı. 1,5 porsiyon döner 370, kuşbaşı pide 184, kola ise 61 liraya çıktı.

Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
24.06.2020 11:10 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:24

Bodrum'daki fahiş fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor. Beach'lerdeki yüksek fiyatlar restoranlara da sıçradı.

Turizm cenneti Bodrum'daki hesap kazığı, bu yıl korkunç boyutlara ulaştı… Geçtiğimiz haftalarda gözde tatil beldesi Türkbükü'nde hizmet veren lüks bir otel, iki şezlongun günlük fiyatının bin lira olduğunu açıkladı. Bu rakamı duyan sosyete bile ayaklandı.

ADİSYONDAKİ RAKAMLAR AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Tatillerini ucuza getirmek isteyen ünlüler, otellerle indirim görüşmeleri yaptı. Takvim'de yer alan habere göre, beach'lerdeki fahiş fiyatlar son olarak restoranlara da sıçradı. Geçen sene lahmacunun 70, ayranın ise 30 liradan satıldığı Bodrum'daki bir işletmenin adisyona yazdığı rakamlar, ağızları açıkta bıraktı.

Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL

İşte ünlü mekandaki yiyecek ve içeceklerin fiyatları:

- Kola 61 TL

- 1,5 döner 370 TL

- Kuşbaşı pide 184 TL

- Türk kahvesi 54 TL

Ekonomi Manşet

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