Bodrum'da denizin dibinden çıkanlar şaşırttı
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Bodrum'da denizin dibinden çıkanlar şaşırttı

06.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:17
Bodrum'da denizin dibinden çıkanlar şaşırttı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde 500 kilo atık çıkarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde 500 kilo atık çıkarıldı.    

Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi'nin dalış ekibi, Gümbet Limanı'nda deniz dibi temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi'nden 2 tüplü dalgıç, Bodrum Belediyesi'nden ise 4 dalgıcın deniz dibinde yaptığı çalışmaya, saha temizlik ekibi de karadan destek verdi. Gümbet sahilinde dalış yapan ekipler 2 saatlik çalışmada denizden şezlong, halı, futbol topu, spor ayakkabı ve araç lastiği dahil 500 kilogramlık atık çıkardı. Gümbet Limanı'ndan çıkarılan atıklar, Bodrum Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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