Turizm cenneti Bodrum'daki dudak uçuklatan fiyatlar tartışma konusu oldu Bodrum'da otellerin korona zammı dudak uçuklattı, sosyal mesafe nedeniyle azalan şezlonglar fiyatlara yansıdı. Günlük şezlong kirası bin lira, aylık oda 24 bin lira, eğer yemek de dahil olursa fiyatların 2 katına çıktığı görüldü.

Turizm cenneti Bodrum'da yaz sezonu için verilen oda fiyatları dudak uçuklattı. Sosyetenin uğrak tatil beldesi Göltürkbükü'nde korona virüs salgını sonrası otellerin şezlong ve loca fiyatlarına yaptığı zam görenlerin ağzını açık bıraktı.

Lüks bir otel tarafından belirlenen fiyatlarda iki kişilik şezlong kullanımını için günlük bin lira, aylık 24 bin lira istendi. Söz konusu hizmet, yemek dahil edildiğinde ise günlük kullanım bedeli 2 bin liraya, aylık ise 48 bin liraya kadar çıkıyor.

"BODRUM'UN HER YERİNDE BU FİYATLAR YOK"

Konuyla ilgili olarak Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise fiyatlara müdahale edemediklerini belirterek "Türkbükün'de bu her zaman gündem olmuştur. Türkbükü'ndeki bu yüksek fiyatlar, lahmacunlar, loca fiyatları her zaman gündem oldu. Serbest piyasa koşullarında yaşıyoruz. Bodrum'un böyle olmadığını ifade etmek istiyorum. Bodrum'un her yerinde bu fiyatlar yok" dedi.

"İŞLETMELER KENDİ FİYATLARINI KOYMAKTA SERBESTTİR"

Bodrum'un her türlü keseden insanın rahatça yaşayabileceği, faydalanabileceği işletmelere de sahip olduğunu belirten Başkan Aras, "Ama çok pahalı işletmelere de sahip. Bu da insanların tercih meselesi. Bu konuda belediyenin bir yaptırımı yoktur. Belediye olarak gidip 'Neden bu kadar ücret istiyorsunuz?' diyemeyiz. Farklı şekilde denetimlerimizi yaparız, işletmeler kendi fiyatlarını koymakta ticaret kanunu gereği serbesttir" dedi.

TÜRKBÜKÜ'NDEKİ FİYATLAR GÜNDEM OLMUŞTU

Bölgenin önemli merkezlerinden Türkbükü'nde lahmacun - ayran 90 liraya, makarna 110 liraya, pide çeşitleri ise 95 liradan satılması gündem olmuştu.

