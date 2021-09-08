Bodrum Belediyesinden Emlak Vergisi açıklaması

Bodrum Belediyesi fahiş artışlar yapıldığı iddia edilen emlak vergileri ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Bodrum Belediyesi fahiş artışlar yapıldığı iddia edilen emlak vergileri ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel, "Daha önceki dönemlerde yapılan eksik ve hatalı işlemler göz önünde bulundurulmuş, önceki dönemde yüksek tutarda takdir edilen yerlerde artış oranı düşük, önceki dönemde düşük tutarda takdir edilen yerlerde artış oranı yüksek yapılmıştır." diye konuştu.

Bodrum Belediyesi Takdir Komisyonu tarafından askıya çıkarılan 2022 emlak metrekare birim değerleri son bir haftadır ilçede en çok tartışılan konu. Siyasi partiler ve ilçedeki STK'lardan itirazların yükseldiği konu ile ilgili Bodrum Belediyesince bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel, ekonomik değeri yüksek olan yerlerde rayiç değerini yüksek ekonomik değeri düşük olan yerlerde rayiç değeri düşük tutarak mahalleler arasındaki dengesizlikler ve uçurumları gidermeye, adaleti sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Açıklamasına takdir komisyonunun kimlerden oluştuğunu anlatarak başlayan Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel, şunları dile getirdi: "Takdir komisyonu çalışmalarında 2021/1 Sayılı Emlak Vergisi İç Genelgesi gereğince uygulanması gereken usul ve kaidelere göre hareket etmiştir. Arsa metrekareleri takdir edilirken daha önceki dönemlerde yapılan eksik ve hatalı işlemler göz önünde bulundurulmuş, önceki dönemde yüksek tutarda takdir edilen yerlerde artış oranı düşük, önceki dönemde düşük tutarda takdir edilen yerlerde artış oranı yüksek yapılmıştır."

"Artış oranı çarşıda cüzi, Bitez Mahallesi'nde yüksek tutuldu"

Mahalleler arasındaki dengesizlikleri de gidermeye çalıştıklarını dile getiren Ahmet Demirel, "Örneğin, Bodrum Çarşı Mahallesi arsa metrekareleri yüksek tutarlı olduğundan dolayı çok cüzi artışlar yapılmış, ancak Bitez Mahallesindeki arsa metrekareleri emsal değerine göre çok düşük kaldığından buradaki artış oranı daha yüksek tutulmuştur. Yine özellikle sahil bandında yer alan ve ekonomik değeri oldukça yüksek olan yerlerde arsa takdirleri aynı tutarda olmasına dikkat edilmiştir. Buna karşın ekonomik değeri yüksek olmayan ve daha ziyade düşük gelirli vatandaşlarımızın ikamet ettiği Gürece, Yukarı İslamhaneleri, Peksimet Köyiçi, Yakaköy, Dereköy gibi mahallelerde daha düşük oranda artışlar yapılmıştır. Mülga Mumcular Belediyesi sınırları içerisinde kalan Mumcular, Karaova ve Gölbaşı Mahallelerimizin dışında kalan 10 mahalle kırsal mahalle kabul edilmiş, bu mahalleler 2022 yılından itibaren herhangi bir emlak vergisi ve Belediye Gelirleri Kanununda yer alan diğer vergi ve harçlardan muaf tutulmuştur" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı