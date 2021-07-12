Bodrum Belediyesi, akaryakıtını kendi üretiyor

Tarım enerjisi için geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiği kanola bitkisi üretiminde ilk hasadı yapan Bodrum Belediyesi, elde ettiği ürünü belediye araçlarında kullanmak üzere biyodizel hammaddesi olarak değerlendirecek.

Tarım enerjisi için geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiği kanola bitkisi üretiminde ilk hasadı yapan Bodrum Belediyesi, elde ettiği ürünü belediye araçlarında kullanmak üzere biyodizel hammaddesi olarak değerlendirecek. Üretimle birlikte, belediye araçlarının 150 bin kilometre yol kat edecek şekilde yakıt alması sağlanmış olacak.

Bodrum Belediyesi'nin sürdürülebilir tarım ve turizm entegrasyonu ile Bodrum'da tarım enerjisi için hayata geçirilen ve Karaova bölgesine ilk kez ekimi yapılan kanola bitkisinin hasadı yapıldı. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından Mumcular Mahallesi'nde belediyeye ait 11 dekarlık alandan elde edilen 2 ton mahsul, belediye araçlarında kullanmak üzere biyodizel hammaddesi olarak değerlendirecek.Bodrum Belediyesi, başlatmış olduğu çalışmayla hem bölge çiftçisineyeni ürün alternatifi, hem de yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan biyodizel kullanımına katkı sağlamak ve bu sayede doğa ve çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kanola hasadının ardından yaptığı değerlendirmede, dünyada petrol ürünlerine bağımlılığı azaltmak amacıyla geliştirilen yenilenebilir enerji kaynaklarından çevre dostu biyodizelin üretimi için kanola bitkisi üretimine başladıklarınısöyledi. Çevreci bir anlayışla başlattıkları bu proje kapsamında, pilot bölge olarak seçilen arazide geçtiğimiz aylarda metrekareye yaklaşık 50-60 adet kanola tohumu düşecek şekilde ekim yapıldığını hatırlatan Aras, bölgenin iklim koşullarına da dayanıklı olan ve alternatiflerine göre üreticisine yaklaşık yüzde 50 daha fazla gelir getiren kanola üretimini, Bodrum'daki atıl tarım alanlarında yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kanola ürünü mahsulünden elde edilen biyodizelin belediye araçlarında kullanılacağına vurgu yapan Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan ise, yakıt maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlayacaklarının altını çizerek şu bilgileri verdi "Kendi Akaryakıtımızı üretmek için çıktığımız bu yolda en mutlu günümüzü yaşıyoruz. 11 dekarlık alanda Kanola bitkisini diktik ve hasadını yapıyoruz. Bodrum'da bu tarz bitkilerin ekilebildiğini kanıtlamak amaçlı ve ayrıca küresel ısınmaya sebep olan sera gazını azaltmakla ilgili biyodizel üretmek için kanola bitkimizi diktik. Yaklaşık 2 ton bir ürün elde etmek üzere yola çıktık bu ürünle yaklaşık 800 litre yağ elde edeceğiz. Bu 800 litre yağında biyodizel karşılığı yaklaşık 600 litre. Bu 600 litre biyodizel biliyorsunuz katkı malzemesi olarak kullanılıyor. Bununla da 150 bin kilometrelik bir yol kat edecek şekilde araçlarımızın yakıt almasını sağlayacağız."

Kanola üretimiyle birlikte Bodrum'da sadece turizm değil, üretiminde yapıldığını kanıtlamak istediklerini vurgulayan Doğan, kanolanın Bodrum'da ilk kez dikimi ve hasadının yapıldığını belirterek, bölgede tarihi bir güne tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı