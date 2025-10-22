Haberler

Bodo Glimt Beşiktaş maç yaptı mı, BJK Bodo maçı kaç kaç bitti, kim yendi? Bodo Glimt Türk takımlarıyla yaptığı tüm maçlar!

Bodo Glimt Beşiktaş maç yaptı mı, BJK Bodo maçı kaç kaç bitti, kim yendi? Bodo Glimt Türk takımlarıyla yaptığı tüm maçlar!
Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Peki, Bodo/Glimt daha önce Beşiktaş ile karşılaştı mı? BJK - Bodo/Glimt maçı kaç kaç sonuçlandı, hangi takım galip geldi? Ayrıca, Bodo/Glimt'in bugüne kadar Türk takımlarıyla yaptığı tüm maçların sonuçları da merak konusu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak olan Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 331. karşılaşmasına çıkacak. Peki, Bodo/Glimt Beşiktaş ile oynadı mı, o maçta skor neydi, kim kazandı? İşte Bodo/Glimt'in Türk takımlarıyla geçmişte oynadığı tüm maçlara dair detaylar!

GALATASARAY, BODO/GLİMT'İ KONUK EDECEK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray, Norveç'in güçlü temsilcisi Bodo/Glimt'i RAMS Park'ta ağırlayacak. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada düdüğü İngiliz hakem Michael Oliver çalacak. Oliver'a yardımcı olarak Stuart Burt ve James Mainwaring görev yapacak. Mücadele, TRT 1 ve tabii platformlarından canlı olarak yayımlanacak.

Turnuvaya doğrudan lig aşamasından katılan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt karşısında 5-1 mağlup olmuştu. İkinci haftada ise evinde İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek moral buldu.

Norveç şampiyonu Bodo/Glimt ise bu sezon Devler Ligi'ne play-off turundan girdi. Sturm Graz'ı sahasında 5-0 mağlup eden, deplasmanda 2-1 kaybetmesine rağmen tur atlayan Bodo ekibi, lig aşamasındaki ilk iki maçında Slavia Prag ve Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray şu anda 3 puanla 21. sırada bulunurken, Norveç temsilcisi 2 puanla 24. basamakta yer alıyor.

GALATASARAY'IN TEK EKSİĞİ SINGO

Sarı-kırmızılı takımda, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo, Bodo/Glimt karşısında forma giyemeyecek. Sol arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi süreci devam eden Fildişi Sahilli oyuncu, kadroda yer almayacak.

Galatasaray'ın en büyük gücü ise her zamanki gibi taraftarı olacak. Ortalama 45 bin seyircinin tribünleri doldurduğu RAMS Park'ta, sarı-kırmızılılar yine coşkulu bir atmosferde sahaya çıkacak. Liverpool maçında olduğu gibi taraftar desteğinin rakibe baskı kurması bekleniyor.

Öte yandan Bodo/Glimt'in suni çim zeminli Aspmyra Stadı'na alışkın oyuncuları, İstanbul'daki doğal çim ve yoğun atmosferde farklı bir mücadele ortamı yaşayacak.

RAMS PARK'TA 29 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, iç sahadaki son 29 resmi maçında mağlup olmadı.

Son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys karşısında 1-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, o karşılaşmadan sonra evinde çıktığı 29 maçta 21 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Bu süreçte 21 Süper Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkan Galatasaray, iç sahada güçlü performansını sürdürdü.

TARİHİ SERİ PEŞİNDE

Galatasaray, uzun bir aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üst üste iki galibiyet almak istiyor.

Son olarak 2012-2013 sezonunda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde CFR Cluj (3-1), Manchester United (1-0) ve Braga (2-1) galibiyetleriyle üç maçlık seri yakalayan sarı-kırmızılı ekip, o dönemden bu yana bu başarıyı tekrarlayamadı.

BODO/GLİMT'İN TÜRK TAKIMLARIYLA OYNADIĞI MAÇLAR

1996 – TRABZONSPOR

Organizasyon : UEFA Kupası 1. Tur

• 1. Maç : Bodø/Glimt 1 – 2 Trabzonspor (10 Eylül 1996, Oslo – Ullevaal Stadı)

• 2. Maç: Trabzonspor 3 – 1 Bodø/Glimt (24 Eylül 1996, Trabzon)

• Toplam : Trabzonspor 5 – 2 Bodø/Glimt

Not : Bodo/Glimt'in Türk takımlarına karşı oynadığı ilk resmi karşılaşmalardır.

2024 – BEŞİKTAŞ

Organizasyon : UEFA Avrupa Ligi

Maç : Bodø/Glimt 2 – 1 Beşiktaş

Tarih : 12 Aralık 2024

Stad : Aspmyra Stadyumu (Bodø, Norveç)

Goller :

Beşiktaş: Gedson Fernandes (21. dk)

Bodø/Glimt: Philip Zinckernagel (37. dk), Odin Luras Bjørtuft (43. dk)

Sonuç : Norveç ekibi geri dönüş yaparak karşılaşmayı kazandı.

2025 – GALATASARAY

Organizasyon : UEFA Şampiyonlar Ligi

Maç : Galatasaray – Bodø/Glimt

Tarih : 22 Ekim 2025, 19.45

Yer : RAMS Park, İstanbul

Durum : Henüz oynanmadı; grup aşamasının üçüncü haftasında yapılacak.

