Boca Juniors hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

Boca Juniors hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?
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Kulüpler Dünya Kupası maçları başladı ve sıra Boca Juniors - Benfica karşılaşmasına geldi. Peki, Boca Juniors hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica ilk maçına çıkıyor. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Portekiz ekibi, turnuvadaki ilk maçında Arjantin temsilcisi Boca Juniors'la karşılaşacak. Peki, Boca Juniors hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

BOCA JUNİORS HANGİ ÜLKENİN TAKIMIDIR?

Arena/Stadyum : Estadio Alberto J Armando

Temsil ettiği yer: La Boca, Buenos Aires, Arjantin

Lig : Arjantin Premier Ligi

Boca Juniors, Esteban Baglietto, Alfredo Scarpatti, Santiago Sana ile Juan-Teodoro Farenga kardeşlerin 3 Nisan 1905'te kurmuş olduğu Arjantin'in köklü spor kulüplerinden biridir. İsmini bulunduğu şehirden alır. Kulüp daha çok profesyonel futbol takımıyla tanınır.

İlk renkleri siyah-beyazdır. Aynı bölgede aynı renklerde sahip başka bir kulüp daha vardır. Bu iki kulüp aralarında 1911 yılında bir maç yapar ve kazanan siyah-beyaz renklere sahip olacaktır. Boca maçı kaybeder. Bunun üzerine kulübün kurucu başkanı, limana gelen ilk geminin renkleri kulübümüzün renkleri olacaktır der. Limana gelen ilk gemi bir İsveç gemisidir ve Boca sarı-lacivert renkleri kullanmaya başlar. Diego Maradona bu kulüpte oynayan oyunculardandır. Ayrıca ezeli rakibi River Plate'dir. Uluslararası futbolda, üç kulüp dünya şampiyonu olmuştur.

Osman DEMİR
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