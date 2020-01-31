31.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:36

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Ganalı forvet Kevin-Prince Boateng'in kiralanması için Fiorentina ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran gelişme sonrası Boateng kimdir? Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Kevin-Prince Boateng kariyeri ve performansı konualrında araştırmalar yapıldı. Peki Boateng kimdir?

KEVİN-PRİNCE BOATENG KİMDİR?

Boateng Doğum Tarihi: 6 Mart 1987

Boateng Kaç Yaşında: 32yaşında

Boateng Nereli: Batı Berlin

Boateng Boy: 1,86 m

Boateng Maaş: 2,5 milyon EUR (2012)

Boateng Şu andaki takımı: ACF Fiorentina

Boateng Mevkii: Forvet

Kevin-Prince Boateng (d. 6 Mart 1987), ofansif ortasaha mevkisinde oynayan Ganalı futbolcu. ACF Fiorentina'ta forma giymektedir. Genelde Boateng ismiyle bilinir fakat formasında Prince yazmaktadır. Gana millî takımında 9 maçta forma giymiştir. Fakat 4 Kasım 2011'de millî takımı bıraktığı açıklanmıştır. daha sonra 14 Haziran 2013 tarihinde yeniden Gana millî takımında aktif olarak görev yapacağını açıklamıştır.

Annesi Alman babası Ganalı olan Kevin-Prince Boateng'in kardeşi Jérôme Boateng Almanya millî takımında forma giymektedir.

Futbol kariyerine Almanya'nın Reinickendorfer Füchse takımında başladı ve 2004 yılında Hertha Berlin'e transfer oldu ve bu takımda profesyonel oldu. 2010-2011 sezonunda Milan'da kiralık oynadı. 2012-2013 yılında ona Milan'da 10 numaralı forma verilmiştir. 9 Ocak 2013 tarihinde 2. Lig ekiplerinden Brescia ile yapılan hazırlık maçında maçın 25 inci dakikasında ırkçı tezahüratlara karşı sahayı terk etmiştir.

Birçok kişi tarafından, oldukça başarılı bulunmasına rağmen, Kaká'nın Milan'a transferiyle birlikte, oyun kurucu bölgesine ve dolayısıyla da Milan'a veda edip 12 milyon euro karşılığında Almanya'nın Schalke takımına transfer olmuştur. 2016 Ocak ayında Schalke'den ayrılarak Milan'a geri dönmüştür. 1 Ağustos 2016 tarihinde İspanya La Liga takımlarından Las Palmas'a bedelsiz transfer olmuştur.

KEVİN-PRİNCE BOATENG KRİYERİ

19/20Sassuolo/Fiorentina

18/19Barca/Sassuolo

18/19Sassuolo/Barca

18/19E. Frankfurt/Sassuolo

17/18Las Palmas/E. Frankfurt

16/17Milan/Las Palmas

15/16Kulüpsüz/Milan

15/16 Schalke/Kulüpsüz

13/14Milan/Schalke

11/12 Genoa/Milan

10/11 Milan/Genoa

10/11 Genoa/Milan

10/11 FC Portsmouth/Genoa

09/10 Tottenham/FC Portsmouth

08/09 Dortmund/Tottenham

08/09 Tottenham/Dortmund

07/08 Hertha Berlin/Tottenham

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