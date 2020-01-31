Boateng kimdir? Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Kevin-Prince Boateng kariyeri ve performansı!
Beşiktaş, Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'i kiralamak için girişimlere başladı spor dünyasında yankı uyandıran gelişme sonrası Boateng kimdir? Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Kevin-Prince Boateng kariyeri ve performansı konuları araştırıldı.
Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Ganalı forvet Kevin-Prince Boateng'in kiralanması için Fiorentina ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran gelişme sonrası Boateng kimdir? Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Kevin-Prince Boateng kariyeri ve performansı konualrında araştırmalar yapıldı. Peki Boateng kimdir?
KEVİN-PRİNCE BOATENG KİMDİR?
Boateng Doğum Tarihi: 6 Mart 1987
Boateng Kaç Yaşında: 32yaşında
Boateng Nereli: Batı Berlin
Boateng Boy: 1,86 m
Boateng Maaş: 2,5 milyon EUR (2012)
Boateng Şu andaki takımı: ACF Fiorentina
Boateng Mevkii: Forvet
Kevin-Prince Boateng (d. 6 Mart 1987), ofansif ortasaha mevkisinde oynayan Ganalı futbolcu. ACF Fiorentina'ta forma giymektedir. Genelde Boateng ismiyle bilinir fakat formasında Prince yazmaktadır. Gana millî takımında 9 maçta forma giymiştir. Fakat 4 Kasım 2011'de millî takımı bıraktığı açıklanmıştır. daha sonra 14 Haziran 2013 tarihinde yeniden Gana millî takımında aktif olarak görev yapacağını açıklamıştır.
Annesi Alman babası Ganalı olan Kevin-Prince Boateng'in kardeşi Jérôme Boateng Almanya millî takımında forma giymektedir.
Futbol kariyerine Almanya'nın Reinickendorfer Füchse takımında başladı ve 2004 yılında Hertha Berlin'e transfer oldu ve bu takımda profesyonel oldu. 2010-2011 sezonunda Milan'da kiralık oynadı. 2012-2013 yılında ona Milan'da 10 numaralı forma verilmiştir. 9 Ocak 2013 tarihinde 2. Lig ekiplerinden Brescia ile yapılan hazırlık maçında maçın 25 inci dakikasında ırkçı tezahüratlara karşı sahayı terk etmiştir.
Birçok kişi tarafından, oldukça başarılı bulunmasına rağmen, Kaká'nın Milan'a transferiyle birlikte, oyun kurucu bölgesine ve dolayısıyla da Milan'a veda edip 12 milyon euro karşılığında Almanya'nın Schalke takımına transfer olmuştur. 2016 Ocak ayında Schalke'den ayrılarak Milan'a geri dönmüştür. 1 Ağustos 2016 tarihinde İspanya La Liga takımlarından Las Palmas'a bedelsiz transfer olmuştur.
KEVİN-PRİNCE BOATENG KRİYERİ
19/20Sassuolo/Fiorentina
18/19Barca/Sassuolo
18/19Sassuolo/Barca
18/19E. Frankfurt/Sassuolo
17/18Las Palmas/E. Frankfurt
16/17Milan/Las Palmas
15/16Kulüpsüz/Milan
15/16 Schalke/Kulüpsüz
13/14Milan/Schalke
11/12 Genoa/Milan
10/11 Milan/Genoa
10/11 Genoa/Milan
10/11 FC Portsmouth/Genoa
09/10 Tottenham/FC Portsmouth
08/09 Dortmund/Tottenham
08/09 Tottenham/Dortmund
07/08 Hertha Berlin/Tottenham