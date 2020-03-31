BMD Başkanı Sinan Öncel: Markalarımız kapalı mağazalar için maalesef kira ödeyemeyecek Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, salgının 'mücbir sebep' doğurduğunu, markaların kapalı mağazalar için kira ödeyemeyeceğini bildirdi.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, salgının 'mücbir sebep' doğurduğunu, markaların kapalı mağazalar için kira ödeyemeyeceğini bildirdi. Cadde mağaza sahiplerine seslenen Öncel, "Zaman yıllarca tüm yükümlülüklerini yerine getiren kiracılara el uzatma zamanı. Aksi takdirde pek çok markamız fırtınayı atlatıp güneşli günlere kavuşamayacak" dedi.

Sinan Öncel, salgın önlemleri çerçevesinde Türkiye'de market ve eczane dışındaki mağazaların tamamının 19 Mart'tan bu yana kapalı olduğunu hatırlattı. Sayıları her geçen gün artan kapalı mağazaların bir daha hangi tarihte açılacaklarının öngörülemediğini vurgulayan Öncel, şöyle devam etti: "Yarın 1 Nisan. Normal koşullarda her ayın biri üye markalarımızın kira ödemelerine başladıkları gün. Ancak bu kez Türkiye ve dünyada hiç kimsenin öngörmediği, 100 yılda bir yaşanabilecek sıra dışı bir salgınla karşı karşıyayız. Biz hem çalışanlarımızı ve müşterilerimizi korumak hem de salgının yayılmasında aracı olmamak için mağazalarımızı 19 Mart'ta kapattık. Nakit akışı duran perakendeci tüm bütçesini 400 bin çalışanının maaşlarına, vadesi gelen çeklere ve üreticilere yapılacak ödemelere ayırdı. Bu nedenle markalarımızın hemen hemen tamamı mağaza kirasını ödeyemeyecek durumda. Salgınlar, Borçlar Kanunu'na göre 'mücbir sebep' oluşturuyor ve bu durumda tarafların yükümlülükleri askıya alınıyor. Hukukçuların bu görüşü kendisi de hukukçu olan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Hüseyin Altaş'ın aynı konuda medyaya yansıyan değerlendirmeleriyle örtüşüyor. Bu durum pek çok mal sahibinin hoşuna gitmese de, zaman yıllarca tüm yükümlülüklerini yerine getiren kiracılara el uzatma zamanı. Aksi takdirde pek çok markamız fırtınayı atlatıp güneşli günlere kavuşamayacak. Toplumun bu kesiminde dayanışma ruhu yakalanamazsa maalesef o mağazalara bir daha çok uzun süre kiracı bulunamayacak".

BMD Başkanı Sinan Öncel, krizin başladığı günden itibaren kira almayacaklarını açıklayan mağaza sahiplerine de gösterdikleri hassasiyetten ötürü teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA