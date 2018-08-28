Bm: Yemen'de Savaşan Taraflar Savaş Suçu İşlemiş Olabilir

Birlşemiş Milletler (BM) Yemen'de devam eden savaşta tüm tarafların savaş suçu işlemiş olabileceğini belirtti.

BM İnsan Hakları uzmanlarının hazırladığı raporda, Yemen hükümet güçleri ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yanı sıra Şii Husi militanlarının sivil ölümlerinin önüne geçmek adına herhangi bir çaba harcamadığı ifade ediliyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki hava operasyonlarında okulların, pazar yerlerinin ve hastanelerin hedef alındığı, bu saldırılarda bugüne kadar binlerce sivilin öldürüldüğü de raporda yer alan bilgiler arasında.

BM yetkilileri, koalisyon güçlerinin uyguladığı hava ve deniz ablukasının da ülkeye insani yardım girişini engellediği için savaş suçu sayılabileceğine işaret ediyor.

Hazırlanan raporun Eylül ayı içinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne sunulması bekleniyor.



Dün Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından yapılan bir açıklamada BM'nin Yemen krizine yaklaşımı eleştirilmiş ve Husilerin kontrolündeki bir bölgeye düzenlenen iki hava operasyonunda onlarca çocuğun öldürüldüğü iddiaları yalanlanmıştı.

Koalisyon sözcüsü Turki el Malki, 'BM'nin elde ettiği bilgiler isyancıların uydurmalarından ibaret' demişti.

2015'ten bu yana devam eden Yemen savaşı, yüzbinlerce sivilin evlerini terk etmesine yol açmış ve büyük bir insani krizin yaşanmasına neden olmuş durumda.

İran tarafından desteklendiği iddia edilen Şii Husiler ülkenin Batı'sını kontrol altında tutuyor.

Husileri İran'ın bir uzantısı olarak gören Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon savaşın başlamasıyla birlikte Riyad'a kaçan Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur Hadi hükümetini destekliyor.

Yemen savaşında bugüne kadar yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti. BM can kayıplarının neredeyse üçte ikisinin siviller olduğunu söylüyor.

BM ayrıca ülkede 22 milyon kişinin acil insani yardıma muhtaç olduğunu da vurguluyor ve ablukanın kaldırılıp yardımın ülkeye girişine izin verilmesi çağrıları yapıyor.