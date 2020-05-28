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BM: Dünya turist sayısı yüzde 70 düşebilir

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) turist sayısının 1950'lerden bu yana en büyük düşüşü kaydedebileceğini açıkladı.

BM: Dünya turist sayısı yüzde 70 düşebilir
28.05.2020 22:49 | Son Güncelleme: 28.05.2020 22:52

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) turist sayısının 1950'lerden bu yana en büyük düşüşü kaydedebileceğini açıkladı. Örgüt uluslararası düzeyde turist sayısının yüzde 70 düşebileceğini tahmin ediyor.Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, bu yıl uluslararası düzeyde turist sayısının yüzde 70 düşebileceğini ve bunun istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1950'lerden bu yana yaşanan en büyük gerileme olacağını kaydetti.

Pololikashvili, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen turizm sektörüne yönelik bu tahmininin, ülkelerin sınırlarını Ağustos'tan itibaren kademeli olarak açması öngörüsüne dayandığını söyledi. Pololikashvili, ayrıca dünya çapında turizm sektöründe istihdam edilen yaklaşık 110 milyon kişinin işinin tehlikede olduğunu da dikkat çekti.

UNWTO Genel Sekreteri, "Geçmiş yıllarda kaydedilen rekor rakamları görmemiz zaman alacak" şeklinde konuştu. Pololikashvili, bu yaz seyahat etmek isteyenlerin çoğunun yaşadıkları ülkelerde tatil yapmasını beklediğini kaydederek, "Havayolu şirketleri ancak Temmuz sonu ya da Ağustos başında tam kapasite çalışmaya başlayabilecek" dedi.

UNWTO: Kırsal turizm patlar

Pololikashvili, tatilcilerin bu yaz farklı öncelikleri olduğunu belirterek, özellikle yurtdışı tatil planı yaparken ülke seçiminde gidilecek ülkenin sağlık sisteminin durumunu dikkate alacağını belirtti.

UNWTO Genel Sekreteri, turistlerin salgın nedeniyle kitlesel turizmden uzak tatil destinasyonlarını tercih edeceğini de belirterek "kırsal bölgelere seyhatler patlayacak" dedi ve İspanya'nın kırsal alandaki bütün rezervasyonlarının yüzde 70'inin dolduğunu kaydetti. Pololikashvili, bunun gelecek iki ila beş yıl içinde bir trend olacağını tahmin ettiklerini, buna karşılık şehir turizminde ise azalma beklediklerini kaydetti.

Reuters/SSB,JD

(c)


Ekonomi Manşet

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