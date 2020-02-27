BM'den İdlib'e 26 tır insani yardım
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BM'den İdlib'e 26 tır insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 26 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

27.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:18
BM'den İdlib'e 26 tır insani yardım

(BM) tarafından, 'nin kentine 26 tır insani yardım malzemesi gönderildi.


BM'nin yardım malzemelerini taşıyan 26 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.

Tırlardaki malzemelerin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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