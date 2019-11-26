BM büyük ihaleler açıyor, Türk şirketlerinin çoğu takip etmiyor

26.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:58

UNDP Türkiye Özel Sektör Program Yöneticisi Hansın Doğan, "Birleşmiş Milletler ve kuruluşları her yıl çok büyük miktarlarda alım yapıyor. Türkiye'den de alımlar yapılıyor ancak şirketlerin önemli bir kısmı bu ihaleleri takip etmiyor" dedi.