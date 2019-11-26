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BM büyük ihaleler açıyor, Türk şirketlerinin çoğu takip etmiyor

UNDP Türkiye Özel Sektör Program Yöneticisi Hansın Doğan, "Birleşmiş Milletler ve kuruluşları her yıl çok büyük miktarlarda alım yapıyor.

26.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:58
BM büyük ihaleler açıyor, Türk şirketlerinin çoğu takip etmiyor

UNDP Özel Sektör Program Yöneticisi , " ve kuruluşları her yıl çok büyük miktarlarda alım yapıyor. Türkiye'den de alımlar yapılıyor ancak şirketlerin önemli bir kısmı bu ihaleleri takip etmiyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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