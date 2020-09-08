Türkiye, koronavirüs döneminde ekonomisi en az daralan üçüncü ülke oldu
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Türkiye, koronavirüs döneminde ekonomisi en az daralan üçüncü ülke oldu

Türkiye, koronavirüs salgınını en iyi yöneten ülkelerden biri olma başarısının yanında salgın döneminde ekonomiyi de en iyi yöneten ülkeler arasında oldu. Bloomberg'in yayınladığı pandemide en az daralmayı kaydeden ülkeler listesinde ilk üçe giren Türkiye'nin başarısı bir kez daha tescillendi.

Türkiye, koronavirüs döneminde ekonomisi en az daralan üçüncü ülke oldu
08.09.2020 13:52 | Son Güncelleme: 08.09.2020 14:41

Koronavirüs pandemisinin etkisiyle 2020 yılının ikinci çeyreğinde, üretim ve ticari faaliyetleri durma noktasına gelen onlarca ülkenin ekonomisi gerileme kaydetti. Türkiye ise hem sağlık alanında hem de ekonomi de salgını en iyi yöneten ülkeler arasında gösterildi.

TÜRKİYE'NİN BAŞARISI TESCİLLENDİ

Türkiye'nin başarısı, ABD merkezli Bloomberg'in pandemi sürecinde ekonomisi en az zarar gören ülkelerin yer aldığı bir araştırma sonucunda tescillendi.

TÜRKİYE EN AZ ZARAR GÖREN 3. ÜLKE OLDU

Yayınlanan araştırmada tüm dünya ekonomileri yer alırken, ülkelerin üretim, ithalat-ihracat aktiviteleri ve kaydedilen zarar oranı temel alındı. Araştırmaya göre Türkiye, Çin ve Endonezya'nın ardından ekonomisi salgından en az zarar gören 3. ülke oldu. Araştırmaya göre aynı dönemde ABD ekonomisi yüzde 5, İngiltere yüze 9,9 İspanya ise yüzde 12 daraldı.

Türkiye, koronavirüs döneminde ekonomisi en az daralan üçüncü ülke oldu

Kaynak: İHA

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