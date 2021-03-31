Blackout Challenge nedir? TikTok'daki 'Blackout Challenge' akımı nedir?
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Blackout Challenge nedir? TikTok'daki 'Blackout Challenge' akımı nedir?

Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem
Blackout Challenge nedir? TikTok'daki 'Blackout Challenge' akımı nedir?

Blackout Challenge nedir sorusu ebeveynler tarafından araştırılıyor. Blackout Challenge bir süredir TikTok uygulamasında gündemdeydi. Son olarak ABD'de 12 yaşındaki bir çocuğun ebeveynleri, oğullarının yeni bir TikTok yarışması olan 'Blackout Challenge'e katıldıktan sonra beyin ölümünün gerçekleştiğini iddia etti. Talihsiz olay ardından 'Blackout Challenge' ardından araştırmalar başladı. Peki, Blackout Challenge nedir? TikTok'daki 'Blackout Challenge' akımı nedir?

TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu
TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu

Blackout Challenge nedir sorusu ebeveynler tarafından merak ediliyor. ABD'de 12 yaşındaki bir erkek çocuğu TikTok'taki 'Blackout Challenge' adıyla bilinen dayanıklılık meydan okuması sonucu nefessiz kalarak, bilincini kaybetti. Joshua'ın kendisini bulan ikiz kardeşi, 22 Mart'ta banyo zemininde kardeşini kendinden geçmiş halde bulduğunu söyledi.

Geçtiğimiz ocak ayında da benzer bir olay yaşanmıştı. İtalya'nın Palermo kentinde video paylaşım ağı TikTok'ta "blackout challange" adlı nefessiz kalma meydan okumasına katıldığı belirtilen 10 yaşındaki kız çocuğu yetkilileri harekete geçirmişti.

BLACKOUT CHALLENGE NEDİR?

TikTok yaptığı açıklamada, aileye derin üzüntülerini iletti.

Açıklamada, "TikTok'ta, topluluğumuzun güvenliğini korumaktan daha yüksek bir önceliğe sahip değiliz ve tehlikeli davranışları teşvik eden veya yücelten içerikler kesinlikle yasaktır. Platformumuzda tehlikeli davranışların trend haline gelmesini önlemek için bu paylaşımlar derhal kaldırılır. Ayrıca, insanları potansiyel olarak tehlikeli bir içeriği görmesini veya bunları paylaşmaktan vazgeçirmek için ilgili etiketleri de engelliyoruz" denildi.

Passout Challenge nedir?

"Passout Challenge", "Boğulma Oyunu", veya "Bayılma Oyunu" olarak bilinen Blackout Challenge, uyarılara rağmen yıllardır ortalıkta dolaşıyor. Tıp uzmanları, bu eğilimin bayılmaya, beyin hasarına, nöbetlere ve hatta ölüme yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Ramazan Eles
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