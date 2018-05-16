Bizim Toptan'dan Marinalara ve Teknelere Özel "Marine Service"

Bizim Toptan'ın profesyonel satış ekibi PROSAF, yaz boyunca marinaların ve teknelerin tüm ihtiyaçlarını "Marine Service" ile karşılayacak.

Bizim Toptan'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, geleneksel ve ev dışı tüketim noktalarına ulaşmak için kurduğu profesyonel satış ekibi PROSAF'la bu yaz müşterilerini denizde bile hizmetsiz bırakmayacak.

PROSAF, Bizim Toptan Mağazaları'nın hizmet kalitesini "Marine Service" ile Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Göcek'te demirlemiş yatlara ulaştıracak.

Mayıs ayından itibaren hizmete başlayan "Marine Service", eğitimli ekipleri ve frigorifik araçlarıyla müşteriden gelen sebze meyve, balık, et, gıda ürünleri, temizlik ürünleri, alkolsüz tüm içecekler, gıda dışı ürünler ile ihtiyaç duyulan tüm ürünleri teknelere bulundukları limanlarda teslim edecek.

"Marine Service"'ten yararlanmak isteyenler sipariş taleplerini mail üzerinden ilettiklerinde, ilgili limanda kendilerine teslimat yapabilecek.

PROSAF, "Marine Service" müşterilerine ayrıca 500 TL üzeri alışverişlerde yüzde 10 indirim sağlayacak. Yapılan alışverişlerde "Marine Service Card" üzerinden kazanılan puanlar, müşterilere sezon sonu hediye primi olarak geri dönecek.

Sektörde müşterilerine çözüm ortağı olan PROSAF, talep edilmesi halinde bu alışverişleri mağazalarında ya da ofislerinde yapma imkanı da sunuyor.