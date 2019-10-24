Bizim Toptan'a Stevie'den 6 ödül

Bizim Toptan Market, perakende pazarlama, mobil uygulama, müşteri hizmetleri ve insan kaynakları alanlarındaki başarılı uygulamaları nedeniyle Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 5, Stevie En İyi İşveren Ödülleri'nde ise bir ödül kazandı.

24.10.2019 10:04
Bizim Toptan'a Stevie'den 6 ödül

Bizim Toptan Market, perakende pazarlama, mobil uygulama, müşteri hizmetleri ve insan kaynakları alanlarındaki başarılı uygulamaları nedeniyle Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 5, Stevie En İyi İşveren Ödülleri'nde ise bir ödül kazandı.

Kaynak: Dunya.com

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