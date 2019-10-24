Bizim Toptan'a Stevie'den 6 ödül

24.10.2019 10:04

Bizim Toptan Market, perakende pazarlama, mobil uygulama, müşteri hizmetleri ve insan kaynakları alanlarındaki başarılı uygulamaları nedeniyle Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 5, Stevie En İyi İşveren Ödülleri'nde ise bir ödül kazandı.