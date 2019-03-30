Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kimseyle bir sorunlarının olmadığını belirterek, "Bizim derdimiz vatanımız, bayrağımız, devletimizdir. İşte Cumhur İttifakı'nın ruhu budur, temeli budur." dedi.

Antalya'da seçim çalışmalarını sürdüren Çavuşoğlu, Alanya Ziraat Odasınca bir restoranda düzenlenen toplantıda, Alanya'da turizm kadar tarımın da önemli olduğunu söyledi.

Ziraat odalarının, tarımın gelişmesinde önemli rol oynadığını belirten Çavuşoğlu, bir çiftçi çocuğu olarak, tarımın ne kadar meşakkatli olduğunu bildiğini, babasının bahçesinde gece gündüz çalıştığını, ürünlerin donmaması için sobalar yaktıklarını aktardı.

Çiftçinin ve tarımın kıymetini her zaman bildiklerini anlatan Çavuşoğlu, özellikle dövizdeki krizde tarımda girdi maliyetleri yükseldiğinde, hem tüketiciyi hem de üreticiyi korumak için tedbir almak gerektiğini bildirdi.

"Arada para kazanan rantçıları ortadan kaldırmak lazım." diyen Çavuşoğlu, tanzimle geçici tedbirler aldıklarını ancak seçimden sonra kalıcı çözümler getireceklerini ifade etti.

Çiftçilerin yüksek maliyetlerinin düşmesi için çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, "İlaç da dahil girdilerin düşmesi için çalışmalar yapıyoruz. Çiftçilerimizin üzerindeki yükü azaltacağız. Bu, devlet olarak bizim görevimizdir. Bu sorunu halının altına süpürmeyeceğiz, çözeceğiz." dedi.



"Ülkemizin geleceği için önemli"

Belediye başkanının hizmet üretmesinin, projeler hayata geçirmesinin görevi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ama her belediye başkanı bunu yapmıyor. Hiç yapamayan belediye başkanları da var. Manavgat'ta 10 yılda hiç göremedik. 2009-2014 yılında Antalya merkezde Akaydın döneminde bir çeşme bile görmedik. Gidin Muğla'ya hiçbir şey görmezsiniz. Aydın'da 20 yıldır hiçbir şey göremezsiniz. Muğla'da kanalizasyonlar denize akıyor. Aydın'da aynı şekilde. Kuşadası'nda çeşmeden akan su tuzlu. Turist gelecek dişini fırçalayacak. İnsan inanamıyor. Bodrum'da çöpler var. İzmir'de kanalizasyonlar affedersiniz körfeze akıyor. Deniz kokuyor. O yüzden Antalya'ya yerli yabancı 19 milyon turist geldi. İzmir'e 1 milyon 40 bin turist geldi. Hizmet ettiğin kadar halkın içinde olacaksın."

Bu seçimlerin şehirler için çok önemli olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, seçimlerin Türkiye'nin geleceği, istikrarı, hedeflerine ulaşması, tehditleri yok etmek, terörle mücadele etmek için önemli olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "O yüzden beka diyoruz. Beka içi boş bir laf değil. Ortaya koyduğumuz hiçbir vizyon hedefin içi boş değil. Hepsinin bir anlamı var. Üç beş oy için milletimize hiçbir zaman hayal satmadık, boş vaatlerde bulunmadık. Milletimizi aldatıcı üslup içine girmedik. İlk başlarda zillet ittifakının içinde PKK'lıların olduğunu söylediğimizde bize hep beraber saldırmaya başladılar ancak isimler ortaya çıkınca herkes sus pus oldu." ifadelerini kullandı.

"Zillet ittifakı" demelerinin, sebebi olduğuna değinen Çavuşoğlu, "Demokrasilerde siyasi partiler de olacak ittifaklar da olacak. Ama bir ittifakın içine PKK bizzat kendi adamlarını yerleştirirse, buna 'Millet İttifakı' diyemeyiz. Bunun adı zillet ittifakı, illet ittifakı olur. Antalya'da 5 PKK'lıyı, PKK bizzat CHP listelerine yerleştirdi. Bundan dolayı ben Alanya'da, Antalya'daki CHP'li seçmenleri suçlayabilir miyim? Hayır. Vatandaşlarımıza bir şey zaten söylemiyoruz." diye konuştu.

"Cumhur İttifakı'nın kaybetmesini bekliyorlar"

Sadece CHP'de değil, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin de içinde PKK'nın belirlediği isimler olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Biz Türkiye'nin geleceği için ittifak yapıyoruz. Terör örgütleriyle ittifak yapmayız. Acaba bu partiler neden yaptılar? Acaba PKK'yı terör örgütü olarak görmüyorlar mı? Bunu söylemeleri lazım. Terör örgütüyle ittifaka girmek basit bir şey değil. 'Yapmadık' diyorlar. Ama geçen Sırrı da çıkmış, nasıl yaptıklarını, nasıl konuştuklarını anlatıyor, 'Bize destek verin ama kimse de bilmesin'. 'Kimse bilmesin' dediğine göre yaptığı işin ayıp olduğunu, milletimizin menfaatlerinin tamamen zıttı olduğunu kabul ediyorsun demektir. O zaman birileri zorladı, kim zorladı? FETÖ mü kurdurdu, yoksa başka güçler mi bir araya getirdi? Hangi ülkenin gizli servisi bunu yaptı? Neden geçmiş seferde açık taraf olanlar, şimdi sessiz sessiz duruyorlar? Ama Cumhur İttifakı'nın kaybetmesini bekliyorlar. Bunu da görüyor ve biliyoruz. Maalesef işte bu partiler buna alet oldu. Bizim partimizin hedefi hem belediye başkanlarını seçmek hem de ülkemizi güçlendirmek, mazlumların, ümmetin, soydaşlarımızın, tüm milletimizin umudu olarak yolumuza devam etmektir. Alanya bu hassasiyeti çok iyi gösteriyor. Bizim kimseyle bir sorunumuz yok. Bizim derdimiz vatanımız, bayrağımız, devletimizdir. İşte Cumhur İttifakı'nın ruhu budur, temeli budur."

Kaynak: AA