"Bizim Çocuklar" oldu "Bizim Balonlar"! Cebelitarık'ı farklı yenmek taraftarlara yetmedi
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Türkiye, deplasmanda Cebelitarık'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar maçın ilk yarısında etkisiz bir oyun ortaya koyarken farklı galibiyet taraftarlara yetmedi. "Bizim Çocuklar" olarak anılan A Milli Takım futbolcuları için sosyal medyada "Bizim Balonlar" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. Etiket kısa sürede gündemin zirvesine oturdu.
A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Victoria Stadyumu'nda Cebelitarık'la karşılaştı. Ay-Yıldızlılar karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanırken ortaya koyan futbol ve Şenol Güneş'in futbolcu tercihleri taraftarlardan geçer not alamadı.
ŞENOL GÜNEŞ'İN OYUNCU TERCİHLERİ ELEŞTİRİLDİ
"Bizim Çocuklar" olarak anılan A Milli Takım için sosyal medyada sert eleştiriler yapılırken "Bizim Balonlar" etiketi gündemin zirvesine oturdu. Özellikle Şenol Güneş'in maça başladığı 11'e tepki gösterildi. Deneyimli hocanın oyuncu tercihleri kullanıcılar arasında tartışma konusu oldu.