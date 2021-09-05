"Bizim Çocuklar" oldu "Bizim Balonlar"! Cebelitarık'ı farklı yenmek taraftarlara yetmedi

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Türkiye, deplasmanda Cebelitarık'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar maçın ilk yarısında etkisiz bir oyun ortaya koyarken farklı galibiyet taraftarlara yetmedi. "Bizim Çocuklar" olarak anılan A Milli Takım futbolcuları için sosyal medyada "Bizim Balonlar" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. Etiket kısa sürede gündemin zirvesine oturdu.