Biyoteknikle mücadelede Büyükşehir farkı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin daha ekonomik, sağlıklı ve güvenilir ürün elde etmek için zirai ilaçlama yerine biyoteknikle mücadeleye destek verdiği Buldan ilçesinin Doğanköy Mahallesi'nde Tarla Günü Etkinliği yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin daha ekonomik, sağlıklı ve güvenilir ürün elde etmek için zirai ilaçlama yerine biyoteknikle mücadeleye destek verdiği Buldan ilçesinin Doğanköy Mahallesi'nde Tarla Günü Etkinliği yapıldı. Programda zararlılara karşı biyoteknikle mücadelede yakalanan başarı büyük takdir topladı. 15. 07. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Tarım İl Orman Müdürlüğü, Tarla Günü Etkinliği düzenledi. Etkinlik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin haşerelere yönelik kimyasal mücadele yerine biyoteknikle mücadeleye destek verdiği Buldan ilçesinin Doğanköy Mahallesi'nde yapıldı. Programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şefik, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Dr. Ferhunde Özlem Altındişli, Doğan Mahallesi Muhtarı Ahmet Boynikar, davetliler ve üreticiler katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut burada yaptığı konuşmada ürün kaybının önlenmesi, kaliteli ve pestisit kalıntısı olmayan sağlıklı ve güvenilir ürün için salkım güvesine karşı kimyasal mücadele yerine biyoteknikle mücadele yapılmasının önemine değindi. "Biyoteknikle mücadeleyi teşvik edeceğiz" Biyoteknikle mücadeleye destek vermeye devam ettiklerini ve bunda da büyük başarılar kaydedildiğini belirten Akbulut, "Bu çalışmalarla çok verimli sonuçlar aldık ve bunu daha da ilerletmek istiyoruz. Doğanköy Mahallemizde de gayet güzel sonuçlar aldık. İnsan sağlığına ve çevreye zarar veren zirai ilaçlardan kurtulmak için üreticilerimize biyoteknikle mücadelenin önemini anlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Sadece üzümde değil elmada ve diğer ürünlerde de benzer destekler verdiklerini bildiren Akbulut, "Hem ekonomik getirisi olan hem de çevre ve insan sağlığı açısından tercih edilmesi gereken biyoteknikle mücadelede inşallah hep birlikte daha da başarılı olacağız. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Sayın Osman Zolan öncülüğünde her zaman üreticimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Şahsım ve tüm çiftçilerimiz adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Tüm üreticilerimize bereketli bol kazançlı bir hasat diliyorum" dedi. "Başkan Osman Zolan her zaman yanımızda" Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya ise, Buldan'ın bağcılıkta çok önemli bir ilçe olduğunu belirterek, "İnşallah bu proje devam edecek. Böylesi çevreci projelerin devam ettirilmesi adına çalışacağız" dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a projeye verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Erkaya, "Başkanımız Osman Zolan, kurumuza ve çiftçilerimize çok büyük önem ve destekler vermektedir. Yaptığımız projelerde her zaman yanımızda oldular, olmaya da devam ediyorlar. Çalışmada emek ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmanın ardından Denizli Büyükşehir Belediyesinin haşerelere yönelik biyoteknikle mücadeleye destek verdiği bağlara giden katılımcılara bilgi verildi. . Benzer Başlıklar

Kaynak: Habermetre