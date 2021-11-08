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Bitlis Özgüzeldere Spor farklı kazandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bitlis Özgüzeldere Spor farklı kazandı

Bitlis Özgüzeldere Spor, sahasında ağırladığı Hakkari Gücü Spor Kulübünü 7-0'lık skorla mağlup etti.

HAKKARİ (İHA) - Bitlis Özgüzeldere Spor, sahasında ağırladığı Hakkari Gücü Spor Kulübünü 7-0'lık skorla mağlup etti.

8 Ağustos Stadyumu'nda oynanan maçın ilk düdüğüyle birlikte baskılı ve coşkulu futbol ortaya koyan Özgüzeldere Spor'un ilk golü 5. dakikada 58 numaralı Mukail Baydır'dan geldi. İlk yarıyı önde kapatan ev sahibi takım, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak sahadan 7-0 galip ayrılmayı başardı.

Karşılaşmayı Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu ile çok sayıda taraftar izledi. - BİTLİS

Bitlis Özgüzeldere Spor farklı kazandı

Bitlis Özgüzeldere Spor farklı kazandı

Bitlis Özgüzeldere Spor farklı kazandı

Bitlis Özgüzeldere Spor farklı kazandı

Bitlis Özgüzeldere Spor farklı kazandı

Bitlis Özgüzeldere Spor farklı kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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