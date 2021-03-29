Bitcoin haram mı? Kripto paralar caiz mi? Diyanet fetvası ve açıklaması!

Bitcoin haram mı? sorusu yanıt arıyor. Kripto paralar caiz mi? Bitcoin, BTC, Ethereum, Litecoin, Tron, Monero, XRP vb. gibi kripto paralar son günlerde daha da popüler hale geldi. Bu kapsamda Bitcoin caiz mi, haram mı, helal mi? sorularının yanıtları da merak edildi. Kripto para kullanmak, kripto paralar ile alışveriş yapmak günah mı? Diyanet'in bir açıklaması var mı? Kripto paralar hakkında Diyanet'in fetvası nedir?

Haram mı helal mı konusunda son günlerin en merak edilen sorularından birisi kripto paralardır hakkında oluyor. Bitcoin haram mı? Kripto paralar hakkında Diyanet'in fetvası bulunmaktadır. Peki Diyanet'in fetvasına göre kripto para kullanımı dini açıdan caiz mi, helal mi, haram mı? Tüm bilgiler haberimizde. Herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimi olan Bitcoin haram mı?

BİTCOİN HARAM MI?

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre kripto para/ bitcoin günah mıdır sorusuna "Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir." denilerek, kripto paranın caiz olmadığı aktarılmış.

Kripto para (veya kripto varlık), işlemlerini güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz'dir. Kripto varlıklar, merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerin aksine tümüyle merkeziyetsizlerdir.Her bir kripto paranın merkeziyetsizliği, umumi işlem veri tabanı olan dağıtık muhasebe defteri (ledger) olarak işlev gören bir blok zincirinden gelmektedir.

DİYANETE GÖRE BITCOIN CAİZ Mİ?

Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir. Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik (garar) içerip içermemesi, bir aldatma (tağrir) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır. Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital­-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir. Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto­ paraların kullanımı caiz değildir.