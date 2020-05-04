BIST100 yüzde 2.24 düştü, dolar 7.04 lirada

Yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.49 düşüşle 99 bin 606 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 98 bin 305 puan ile 100 bin 253 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 2.24 düşüşle 98 bin 842 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.08, BIST Mali Endeks yüzde 1.