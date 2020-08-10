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BIST100 yüzde 1.41 yükseldi, dolar 7.30 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,039.00 ve 1,078.94 puan arasında hareket ettiği yeni haftanın ilk gününü yüzde 1.41 artışla 1,075.52 puanda tamamladı.

BIST100 yüzde 1.41 yükseldi, dolar 7.30 lirada
10.08.2020 18:06 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:10

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,039.00 ve 1,078.94 puan arasında hareket ettiği yeni haftanın ilk gününü yüzde 1.41 artışla 1,075.52 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.95 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.09 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.13 artıdaydı.

Dövizler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) art arda aldıkları kararlara karşın yeni rekor düzeylerde hareket ediyor. 

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, tarihi zirvesine yükselen dolar/lirada volatilitenin de "son derece yüksek" geliştiğine dikkat çekerek, "Öyle ki, işlem bandının günlük bazda 30 kuruşa kadar yaklaştığını görebiliyoruz" dedi ve ekledi: "Piyasalar dengeye oturmadan önce volatilitenin kısa vadede yüksek kalabileceğini düşünüyoruz. "Öte yandan, TL'deki sert değer kayıpları sonrasında Merkez Bankası'nın attığı sıkılaştırma adımları ile bankalararası piyasalarda gecelik faizler ise yüzde 9.5'e kadar yükseldi. "Bu noktada TCMB likidite yönetimi çerçevesinde piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkan limitlerinin yarıya düşürdüğünü açıklarken haftalık vadede repo ihalesi ile fonlama da sağlamadı. "TL'de volatilitenin sürmesi durumunda Merkez Bankası'nın bu hafta da benzer adımlar atmaya devam ettiğini görebiliriz."TCMB Cuma günü, piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerinin yarıya düşürüldüğünü açıkladı. TCMB'den yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi: "Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürülmüştür."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.2423 lira ve en yüksek 7.3665 lirayı gördükten sonra, 7.30 – 7.31 lira aralığında,euro en düşük 8.4817 lira ve en yüksek 8.7373 lirayı gördükten sonra, 8.60 – 8.61 lira aralığında,sterlin en düşük 9.4427 lira ve en yüksek 9.6373 lirayı gördükten sonra 9.56 – 9.57 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17734 - 1.18007 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17747 düzeyindeydi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), pandemi sürecinde "bankalar için 100" ve "katılım bankaları için 80" olarak belirlediği "aktif rasyosu (AR) değerini" 5'er puan indirerek, sırasıyla "95 ve 75" olarak yeniden belirledi.BDDK'dan yapılan açıklamada, "29 Mayıs tarihli Kurul Kararları ile bankalarca hesaplanmasına ve her ay sonu itibariyle o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için yüzde 100'ün, katılım bankaları için yüzde 80'in altına düşmemesine karar verilmiş olan aktif rasyosunun (AR) hesaplanmasına ilişkin, pandemi dönemi koşullarında alınan bu Kurul kararlarına yönelik bankalardan gelen taleplerin normalleşme adımları çerçevesinde dikkate alınması uygun görülerek, söz konusu Kurul kararlarında yer alan açıklamalara ilave olarak, 1 Ağustos tarihinden itibaren, 9000 sayılı Kurul Kararında mevduat bankaları için yüzde 100 ve katılım bankaları için yüzde 80 olarak belirlenmiş olan AR değerinin sırasıyla yüzde 95 ve yüzde 75 olarak düzenlenmesine" karar verildiği belirtildi.Türkiye genelinde işsizlik, Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayan Mayıs döneminde yüzde 12.9 düzeyine yükseldi. İşsizlik Nisan döneminde ve geçen yılın Mayıs döneminde yüzde 12.8 düzeyindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Mayıs döneminde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi oldu. Tarım dışı işsizlik oranı 0.2 puanlık artış ile yüzde 15.2'ye çıktı.


Kaynak: DHA

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Şu an buradasınız: BIST100 yüzde 1.41 yükseldi, dolar 7.30 lirada - Ekonomi
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