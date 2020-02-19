BİST100 yüzde 0.39 artışla açıldı, dolar 6.07 lirada

19.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:02

– Salı gününü 1.01 düşüşle 119 bin 574 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.39 artışla 120 bin 36 puandan başladı. BIST Bankacılık Endeksi de 169 bin 89 puandan kapandıktan sonra değişmeyerek aynı düzeyde açıldı.

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklayacağı faiz kararını bekliyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 11.41 ve 11.26 düzeyinde.Açılışta: dolar en düşük 6.0676 lira ve en yüksek 6.0703 lirayı gördükten sonra, 6.07- 6.08 lira aralığında,euro en düşük 6.5473 lira ve en yüksek 6.5583 lirayı gördükten sonra, 6.55– 6.56 lira aralığında,sterlin en düşük 7.8827 lira ve en yüksek 7.8928 lirayı gördükten sonra 7.89– 7.90 lira aralığında işlem görüyor.İş Yatırım'ın, " Faiz kararı öncesi piyasalar…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya piyasaları Çin'in kurtarma paketi açıklayacağı beklentisi ile toparlanıyor. Yükseliş Asya borsaları ile havayolu şirketleri öncülüğünde gerçekleşiyor."Emtia piyasalarında petroldeki yükseliş dikkat çekiyor."Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi Türkiye piyasalarından çelişkili sinyaller geliyor. Türk lirası gelişmekte olan ülke paralarına göre daha güçlü bir seyir izliyor."Uzun vadeli yerel tahvillerde satıcılı bir seyir görülüyor. MSCI Türkiye son iki haftadaki sert satış sonrasında dünyaya paralel kayıplar görülüyor."ABD vadelileri ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da hafif yukarı bir açılışa işaret ediyor. Saat 14: 00'de açıklanacak PPK kararı için piyasanın ve İş Yatırım'ın beklentisi 50 baz puan indirimi.

"Bugün açıklanan Ford'un birinci temettüsü yüzde 4 temettü verimi) beklentimizle uyumlu. Açıklanması beklenen ilaç zammında yüzde 12 tahmin) sürpriz beklemiyoruz."

Kaynak: DHA

- İstanbul